Guerre en Ukraine : que font des soldats de la Corée du Nord sur le champ de bataille aux côtés de la Russie ?

En Ukraine, la présence de militaires nord-coréens aux côtés des Russes ne fait plus guère de doute. C'est leur nombre qui fait débat : 10.000 selon le Pentagone, bientôt 12.000 selon le renseignement ukrainien. Les troupes de Pyongyang s'entraîneraient pour l'instant en Russie, mais ne seraient pas directement engagées sur le front. Est-ce que cela peut changer le cours de la guerre ?

Le niveau de formation des soldats nord-coréens pourrait changer le cours de la guerre

"Ce n'est que le début. Il y en a encore des millions. Voilà une nouvelle unité." L'homme exagère. Les soldats nord-coréens visibles sur sa vidéo tournée en Russie ne sont que des dizaines équipés seulement de leurs fusils mitrailleurs. Alors, les hommes de Pyongyang qui arrivent pour aider les Russes à combattre les Ukrainiens ont-ils le niveau nécessaire dans la guerre actuelle ? C'est toute la question pour Xavier Tytelman, expert militaire.

"Si les soldats nord-coréens sont des soldats de masse mal entraînés qui vont être tués en grand nombre, ce n'est pas un problème. Par contre, si c'est 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 soldats qui sont des hommes bien entraînés, bien formés, qui ne sont pas simplement là pour fatiguer la défense ukrainienne, ça peut poser un problème. Effectivement, là, il y aura un impact militaire qui sera beaucoup plus important", détaille-t-il.

D'après les services de renseignements ukrainiens et occidentaux, les combattants nord-coréens sont envoyés pour l'instant aux alentours de Koursk pour aider les Russes à la reprise de la région, peut-être pour s'aguerrir avant de rejoindre les redoutables tranchées du Donbass. L'armée russe, quant à elle, a progressé de plus de 470 kilomètres carrés en territoire ukrainien depuis début octobre. C'est la plus forte progression sur un mois depuis mars 2022.