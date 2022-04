Guerre en Ukraine : dans le Donbass, «le début de l'offensive russe se compte en heures»

Selon les services de renseignement ukrainiens, l’attaque de l'armée russe dans le Donbass aura lieu très prochainement. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense, à Kiev. L’armée russe s’est repositionnée et en partie régénérée après son retrait des régions du nord du pays. Les combats risquent d’être très durs, comme l'a indiqué Olga Stefanishina, la vice-Première ministre ukrainienne en charge des Affaires européennes, au micro d'Europe 1. "Ça pourrait être une bataille historique pour le Donbass", a-t-elle affirmé.

"Cette guerre va être d'une extrême intensité"

Olga Stefanishina en est certaine, les forces ukrainiennes peuvent repousser l'ennemi, mais elle ne se fait pas d'illusions : "Personne n'a de doute sur le fait que cette guerre va être d'une extrême intensité", a-t-elle regretté, avant d'ajouter : "Et selon nos informations, le début de cette offensive se compte désormais en heures. Nous croyons dans nos propres forces armées parce que les Russes ont peur de nous et ils ont raison d'avoir peur, car nous sommes sur nos terres. Nous avons notre peuple et nos familles à protéger", a-t-elle conclu.

Par ailleurs, à Marioupol, les forces séparatistes pro-russes revendiquent le contrôle de l’ensemble de la zone portuaire. Selon le maire de la ville, plus de 10.000 civils sont morts depuis le début du siège. L’armée ukrainienne le reconnaît elle-même, Marioupol est sur le point de tomber entre les mains des forces russes.