Guerre en Ukraine : comment réagit la communauté française à Moscou ?

REPORTAGE

Quand on demande aux Français de Russie si les actions militaires les inquiètent, leur réponse est très claire. "On ne voit pas les dangers militaires. On pense qu'on en est loin ", confie au micro d'Europe 1 Franck Ferrary, un représentant des expatriés auprès de l'ambassade. Pourtant, l'invasion russe en Ukraine a commencé jeudi matin. Plusieurs villes, dont Kiev, ont auparavant été bombardées par des drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi. Des milliers de civils prennent la fuite côté ukrainien.

Une inquiétude financière

Toutefois, pour les plus de 4.000 ressortissants français en Russie, la principale inquiétude est surtout financière. Quentin vit à Moscou depuis cinq ans, il est cadre pour une multinationale française. Les sanctions économiques occidentales l'inquiètent, comme la déconnexion de la Russie du réseau Swift, qui facilite les transactions entre les pays.

Moins de relations commerciales entre la Russie et les pays occidentaux

"Les relations commerciales entre l'Union européenne et la Russie vont être diminuées dans les semaines, voire les mois à venir", explique-t-il sur Europe 1. "La bourse russe s'est effondrée, mais les bourses européennes aussi, d'ailleurs. Le rouble a perdu quasiment 15% de sa valeur, mais on est sur le très court terme. Est-ce que l'Europe osera aller jusque-là ?", s'interroge-t-il. "Vu que La Russie reste un partenaire important, je ne sais pas."

Certaines de ces sanctions sont déjà en place et ont un impact sur la vie quotidienne de ces expatriés. Et la situation risque de se dégrader. En plus des sanctions économiques occidentales, le gouvernement russe laisse en effet entendre qu'il pourrait interdire l'euro et le dollar sur son sol.