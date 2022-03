Guerre en Ukraine : ces Moldaves apeurés qui veulent quitter leur pays

REPORTAGE

De grandes files d'attente devant les bâtiments administratifs de Chisinau, la capitale de la Moldavie. À cause de la guerre en Ukraine, certains habitants ont tellement peur des velléités russes qu'ils se préparent à quitter leur pays. Toute la journée, des Moldaves trépignent avec des papiers en main qu'ils veulent faire refaire.

Une précaution, explique Yohan, accompagné de son fils. Le père de famille a encore le bruit des bombes tombées sur l'Ukraine voisine la semaine dernière. "Nous sommes en alerte. On veut préparer nos papiers pour que la famille puisse partir", affirme-t-il au micro de l'envoyée spéciale d'Europe 1. Le fils de Yohan poursuit : "Je me sens effrayé. On en parle beaucoup à l'école. On dit que des chars seront bientôt ici, en Moldavie, et les avions au-dessus de notre village."

En Moldavie désormais, pour continuer à vous parler des conséquences de la guerre en Ukraine. Des milliers de réfugiés fuient ici… pour aller plus loin : regards inquiets vers l’Est et la Transnistrie, une région séparatiste ou stationne la 14e armée russe ⁦@Europe1⁩ pic.twitter.com/vO5KiJcwWR — Marion Gauthier (@MarionGauthie10) March 7, 2022

Un pays qui ne possède presque pas d'armée

À Chisinau, beaucoup s'alarment sur le fait que le pays ne possède presque pas d'armée pour les défendre en cas d'attaque. Un sentiment d'impuissance qui accentue la crainte d'une offensive chez Alexandra. Elle a tiré sa mère jusqu'ici, et veut l'emmener en Roumanie ou plus loin, aussi loin qu'il le faudra. "Nos valises sont prêtes depuis une semaine. Ne croyons pas que si la Russie conquiert l'Ukraine, elle s'arrêtera là", ajoute la trentenaire, nerveuse.

La mère d'Alexandra partage ses inquiétudes, au micro de l'envoyée spéciale d'Europe 1 : "Qui veut quitter la terre où sont enterrés ses parents ? Je ne prévois rien de bon. J'ai travaillé 14 ans en Russie et je ne pensais pas qu'il puisse arriver une chose pareille." Impossible pour elle de se résoudre à être, à son tour, réfugiée. Tous les regards se portent désormais sur la Transnistrie, une enclave séparatiste contre laquelle la Moldavie a mené une guerre dans les années 1990. La 14e armée russe s'y trouve d'ailleurs toujours.