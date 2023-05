Ukraine : la Chine doit faire comprendre à la Russie qu'elle est «dans une impasse», selon Paris

L'ESSENTIEL

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé mercredi la Chine à utiliser "ses relations avec la Russie" pour lui "faire comprendre qu'elle est dans une impasse" en Ukraine, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, en présence de son homologue allemande, Annalena Baerbock.

"Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison" pour "un retour à la paix et non pas la continuation de la guerre", a déclaré Catherine Colonna, plus de 14 mois après l'invasion russe de l'Ukraine. Elle a rappelé que "sur la Chine et concernant l'Ukraine", les positions de la France étaient "connues". "Nous en parlons ouvertement, directement, avec la franchise que permet l'amitié", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping avaient appelé début avril à des pourparlers de paix le plus vite possible pour mettre fin au conflit en Ukraine, lors de la visite du président français à Pékin. Ils avaient notamment estimé que "les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées". "Nous attendons de la Chine qu'elle participe à la défense des principes qui fondent l'ordre international", a assuré Catherine Colonna mercredi, évoquant "la souveraineté des Etats", "l'intégrité territoriale" ou le "droit de légitime défense", figurant dans les la charte des Nations Unies.

Le Kremlin a appelé mercredi à éclaircir les "circonstances" de la mort mardi du journaliste de l'Agence France-Presse Arman Soldin dans une frappe sur des positions des forces de Kiev en Ukraine, tout en exprimant sa "peine".

"Il nous faut comprendre les circonstances de la mort de ce journaliste", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en appelant à ne pas "prendre pour argent comptant" les affirmations ukrainiennes désignant les Russes comme les auteurs de la frappe mortelle. "Nous ne pouvons qu'être peinés au sujet" de la mort du coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, a-t-il ajouté.

"Le monde a une dette envers Arman" Soldin, journaliste de l'AFP tué mardi en Ukraine, et envers "les 10 autres reporters et employés de médias qui ont perdu la vie" en couvrant le conflit, a réagi mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

"Nos pensées vont à la famille d'Arman Soldin, qui a perdu la vie aujourd'hui sur la ligne de front de la guerre en Ukraine, et à ses collègues à l'AFP", a-t-elle indiqué dans un communiqué, en ajoutant : "Le journalisme est l'un des fondements d'une société libre."