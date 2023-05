Guerre en Ukraine : l'attaque présumée de drones impossible sans que Washington soit au courant, affirme la Russie

L'ESSENTIEL

L'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin cette semaine n'aurait pu avoir lieu sans que les Etats-Unis soient au courant, a affirmé vendredi le chef de la diplomatie russe, alors que Washington et Kiev ont nié toute implication. "Il s'agit d'un acte hostile. Il est clair que les terroristes de Kiev n'auraient pu le commettre sans que leurs patrons soient au courant", a lancé Sergueï Lavrov lors d'un déplacement en Inde, en affirmant que Moscou allait prendre des "actions concrètes" pour riposter à cette attaque présumée.

Les informations à retenir : La Russie accuse les États-Unis d'avoir commandité une attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin.

Washington dénonce un mensonge et nie toute implication.

Le groupe Wagner menace de se retirer de Bakhmout le 10 mai, faute de munitions.

Mercredi, Moscou a affirmé avoir intercepté deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassiner le président Vladimir Poutine. Kiev a nié toute implication et Washington a mis en doute les accusations russes.

Jeudi, la Russie -- par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, -- a accusé les Etats-Unis d'avoir commandité cette attaque présumée. Washington a aussitôt réagi en dénonçant un "mensonge" et en niant toute implication. "Si vous croyez que dès que les Etats-Unis et l'Ukraine ont rejeté les accusations, nous devons arrêter de penser ce que nous savons là-dessus, ce n'est pas le cas", a pour sa part insisté vendredi M. Lavrov, s'adressant à la presse. "La capacité de nos amis ukrainiens et occidentaux de mentir est très bien connue", a-t-il affirmé.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a menacé vendredi de retirer à partir du 10 mai ses combattants de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, à cause d'un manque de munitions qu'il impute à l'armée sur fond de rivalité.

"Nous allions prendre la ville de Bakhmout avant le 9 mai. Lorsqu'ils ont vu cela, les bureaucrates militaires ont stoppé les livraisons" de munitions, accuse l'homme d'affaires Evguéni Prigojine dans une vidéo publiée par son service de presse. "Par conséquent, à partir du 10 mai 2023, nous nous retirerons de Bakhmout", ajoute-t-il, disant refuser que "(ses) gars, sans munitions, subissent des pertes inutiles et injustifiées". "Nous attendons un ordre pour quitter Bakhmout. Nous serons à Bakhmout jusqu'au 9 mai (...) Après, nous irons vers les camps à l'arrière", ajoute-t-il.

Cet ultimatum arrive après des semaines de tensions croissantes entre le groupe Wagner et l'armée. Evguéni Prigojine accuse régulièrement l'état-major de ne pas fournir suffisamment de munitions à son groupe Wagner, en première ligne dans la bataille de Bakhmout, pour le priver d'une victoire qui ferait de l'ombre à l'armée régulière.

Dans une autre vidéo particulièrement virulente publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, Evguéni Prigojine accuse nommément le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l'état-major russe Valéri Guérassimov d'être responsables des pertes de Wagner.

Déambulant au milieu de dizaines de corps présentés comme ceux de membres de Wagner tués au combat, il lance : "Ils sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux !" "Choïgou ! Guérassimov ! Où sont mes putains d'obus ?!", crie Evguéni Prigojine, le visage déformé par la rage et en lâchant une pluie d'insultes.

Wagner a subi ces derniers mois de lourdes pertes

Wagner a subi ces derniers mois de lourdes pertes en essayant de prendre la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Le groupe paramilitaire a conquis une grande partie de la ville, mais n'arrive pas à prendre les dernières positions ukrainiennes.

Si le Kremlin dément toute tension au sein des forces russes, les dernières déclarations de Evguéni Prigojine prouvent le contraire. Evguéni Prigojine accuse le commandement de l'armée russe de ne pas lui fournir les munitions dont il a besoin pour prolonger la bataille de Bakhmout afin d'affaiblir Wagner et de l'empêcher de remporter une victoire qui contrasterait avec les humiliants revers essuyés ces derniers mois par les forces régulières.