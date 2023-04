Ukraine : «Il est temps» pour l'Otan d'inviter Kiev dans ses rangs, lance Zelensky à Stoltenberg

L'ESSENTIEL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé jeudi l'Otan d'inviter son pays à rejoindre l'Alliance et a demandé son aide pour "surmonter la réticence" des alliés à livrer à Kiev des armes cruciales pour combattre la Russie.

"Il est temps" pour l'Otan d'inviter l'Ukraine, a lancé Volodymyr Zelensky au secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg, en visite à Kiev, en demandant aussi à ce dernier "de nous aider à vaincre la réticence de nos partenaires concernant la livraison" d'armes "à longue portée, de l'aviation moderne, de l'artillerie, des véhicules blindés".

Les principales informations à retenir : - «Il est temps» pour l'Otan d'inviter Kiev dans ses rangs, lance Zelensky - L'Otan doit s'assurer que l'Ukraine "l'emporte" sur la Russie, estime Stoltenberg - La Suisse place le groupe russe Wagner sur sa liste des entités sanctionnées

L'Otan doit s'assurer que l'Ukraine "l'emporte" sur la Russie, estime Stoltenberg

Le secrétaire général de l'Otan a estimé jeudi à Kiev que sa priorité était une victoire militaire ukrainienne sur la Russie et que la question de l'accession de l'Ukraine à l'Alliance sera débattue en juillet lors du sommet de l'organisation.

"L'avenir de l'Ukraine est dans la famille euro-atlantique, le futur de l'Ukraine est dans l'Otan. En même temps, l'objectif principal de l'Alliance, des alliés, est de s'assurer que l'Ukraine l'emporte", a relevé à Kiev Jens Stoltenberg, au côté du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

La Suisse place le groupe russe Wagner sur sa liste des entités sanctionnées

La Suisse a ajouté jeudi l'organisation paramilitaire russe Wagner et le média RIA FAN sur sa liste des individus et entités sanctionnés pour leur lien avec l'invasion russe en Ukraine. Le groupe Wagner "sert d'instrument dans la guerre hybride menée par la Russie", a indiqué le département fédéral de l'Economie, dans un communiqué.

"Le groupe à la nature juridique obscure fait partie d'un réseau complexe d'entreprises actives dans le monde entier (dans les domaines de l'aviation, de la sécurité, de la technologie, du négoce des matières premières, des services financiers et des activités d'influence, p. ex.), qui sont reliées entre elles via des rapports de propriété et des réseaux logistiques", a-t-il ajouté.

Confusion autour de l'origine d'un flash dans le ciel de Kiev

Un flash observé dans le ciel de Kiev mercredi a suscité la confusion sur son origine, l'administration de la ville l'attribuant d'abord à la chute d'un satellite de la Nasa, avant que l'agence spatiale américaine n'affirme qu'il n'était pas encore entré dans l'atmosphère à ce moment-là.

"Vers 22H00 (19H00 GMT), la lueur d'un objet aérien a été observée dans le ciel de Kiev", a déclaré le responsable de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Sergiy Popko sur Telegram. "Selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la Nasa sur la Terre", a-t-il ajouté. Peu après, l'armée de l'air ukrainienne a également affirmé que le flash était "lié à la chute d'un satellite/météorite", tout en précisant cela devait encore faire l'objet d'une clarification.

L'agence spatiale américaine avait annoncé plus tôt dans la semaine que le satellite Rhessi, de quelque 300 kg, reviendrait dans l'atmosphère à une heure non déterminée mercredi. Mais dans un communiqué à l'AFP, la Nasa a affirmé que son satellite Rhessi n'était pas encore entré dans l'atmosphère au moment du flash lumineux observé au-dessus de Kiev.

Le Pentagone prédit que Rhessi "va rentrer dans l'atmosphère de la Terre à environ 20H50 mercredi (00H50 GMT jeudi) avec une fenêtre de plus ou moins une heure", a précisé la Nasa mercredi. "Aucun autre satellite de la Nasa n'est rentré dans l'atmosphère plus tôt aujourd'hui (mercredi)", a également indiqué l'agence.