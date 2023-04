Guerre en Ukraine : Kiev a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot

L'ESSENTIEL

L'Ukraine a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot et des chars de combat légers français AMX-10 se trouvent déjà sur le champ de bataille, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes, au moment où Kiev dit préparer une contre-offensive d'ampleur. "Aujourd'hui, notre beau ciel ukrainien devient plus sûr car les systèmes de défense antiaérienne Patriot sont arrivés en Ukraine", s'est félicité sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, remerciant les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas pour "avoir tenu parole".

Les principales informations à retenir : - Kiev a reçu ses premiers systèmes américains de défense antiaérienne - Odessa a été visée par une attaque de drone russe, aucune victime n'est à déplorer - La Russie veut une union contre le "chantage" de l'Occident

Washington s'était engagé mi-décembre, lors de la visite historique de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis, à fournir son système sophistiqué de défense antiaérienne Patriot, au moment où la Russie pilonnait les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ce système va renforcer "de manière significative" la défense ukrainienne face aux attaques russes, s'était alors réjoui le président ukrainien, assurant que cet équipement serait uniquement utilisé de manière "défensive" et non pour frapper le territoire russe.

Dans la foulée, le président russe Vladimir Poutine avait, lui, affirmé que son armée trouverait un "antidote" pour contourner ce système avancé. Le 20 janvier, les Pays-Bas avaient annoncé qu'ils allaient fournir à l'Ukraine "deux lanceurs" Patriot et les missiles intercepteurs qui vont avec, dans le cadre d'une "livraison conjointe" avec les Etats-Unis et l'Allemagne. Berlin s'était engagé à fournir un de ces systèmes le 5 janvier.

Attaque de drones russes sur Odessa, pas de victimes

Des drones russes de type Shahed-136/131 ont frappé la région d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi sans faire de victimes, ont annoncé les autorités militaires locales. "Grâce au travail réussi de nos forces de défense, la plupart des drones ennemis ont été détruits, mais malheureusement un bâtiment public a été touché", a indiqué mercredi l'administration militaire du district d'Odessa dans un communiqué, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer dans l'immédiat.

Des mesures ont été prises pour contenir les feux provoqués par ces attaques et les services d'urgence de l'Etat ont été déployés, selon la même source. "10 des 12 drones kamikazes 'Shahed-136/131' ont été détruits par les soldats de la brigade de missiles antiaériens d'Odessa", a détaillé le commandant de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes, Mykola Oleshchuk. Les drones Shahed-136 sont fabriqués en Iran et peuvent transporter une charge explosive de 35 à 50 kilogrammes. Ils sont régulièrement utilisés par les forces russes contre l'Ukraine.

Tournée latino-américaine de Lavrov : la Russie veut une union contre le "chantage" de l'Occident

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en tournée en Amérique latine, a appelé mardi à une "union" pour contrer "le chantage" occidental. "Il est nécessaire d'unir nos forces pour contrer les tentatives de chantage et les pressions unilatérales illégales de l'Occident", a affirmé Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue vénézuélien Yvan Gil, évoquant "un monde multipolaire".

Sergueï Lavrov s'est entretenu en soirée avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. Ce dernier a évoqué sur Twitter une "réunion agréable qui consolide les relations bilatérales et le plan de coopération" entre les deux pays. Après le Brésil, le Venezuela est la deuxième étape de la tournée de Sergueï Lavrov en Amérique latine. Il doit aussi se rendre à Cuba et au Nicaragua.

"Le Venezuela, Cuba et le Nicaragua sont des pays qui choisissent leur propre voie", a-t-il déclaré. Ces trois pays d'inspiration socialiste, critiqués pour leurs carences démocratiques par des ONG de défense des droits humains, ont des relations difficiles avec les Etats-Unis et l'Union européenne.