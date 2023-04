Guerre en Ukraine : la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijjia est en «sursis»

L'ESSENTIEL

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a estimé jeudi que l'on était "en sursis" concernant la "sûreté" de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, à proximité de laquelle deux mines ont récemment explosé. "Si nous n'agissons pas pour protéger la centrale, notre chance tournera tôt ou tard, avec des conséquences potentiellement graves sur la santé humaine et l'environnement", a mis en garde Rafael Grossi dans un communiqué diffusé à Vienne, où se trouve le siège de l'AIEA.

"Nous sommes en sursis en ce qui concerne la sûreté et la sécurité nucléaires à la centrale de Zaporijjia", la plus grande d'Europe, qui est occupée par les Russes depuis mars 2022, a-t-il ajouté, réitérant les craintes déjà exprimées à plusieurs reprises par son organisation. Deux explosions de mines terrestres se sont produites à l'extérieur de la clôture entourant ce site, la première le 8 avril et une autre quatre jours plus tard, selon le communiqué.

"Un risque majeur pour la sûreté et la sécurité nucléaire"

On ignore pour le moment ce qui a déclenché les explosions, a souligné Rafael Grossi, qui a rencontré la semaine dernière de hauts responsables russes à Kaliningrad (ouest de la Russie). Il s'était peu avant rendu à la centrale de Zaporijjia, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le directeur de l'AIEA a en outre averti jeudi que ce site, qui abrite six réacteurs nucléaires, continuait de dépendre d'une seule ligne électrique encore en fonctionnement, ce qui constitue "un risque majeur pour la sûreté et la sécurité nucléaire".Une ligne électrique de secours endommagée le 1er mars n'a toujours pas été réparée, a déploré cette agence de l'ONU.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a également noté que la situation du personnel dans cette centrale restait "complexe et difficile", y compris en raison de pénuries d'employés.

Souligner la menace

L'Union européenne a ajouté également jeudi l'organisation paramilitaire russe Wagner sur sa liste des individus et entités sanctionnés pour "participation active à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine". Ce groupe de mercenaires, qui combat dans l'est du territoire ukrainien pour tenter de s'emparer des villes de Bakhmout et de Soledar, avait déjà été placé en février sur une autre liste de sanctions de l'UE pour violation des droits de l'Homme et "déstabilisation" de pays en Afrique.

Le Conseil européen, qui représente les 27 États membres de l'Union européenne, a expliqué que la nouvelle liste de sanctions "complétait" la précédente. Wagner, a-t-il poursuivi, y a été inscrit pour "des actions sapant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine".

Le fait que cette organisation paramilitaire soit ainsi doublement sanctionnée "souligne la dimension internationale et la gravité" de ses activités, ainsi que "son impact déstabilisateur sur les pays où elle est active", a relevé dans un communiqué le Conseil.

Ce dernier a également ajouté à sa liste des personnes physiques et morales visées par les sanctions RIA FAN, un média russe qui fait partie du Patriot Media Group, dont le conseil d'administration est dirigé par Evgueni Prigojine, le patron de Wagner.

Responsables de la décapitation d'un homme ukrainien ?

Une ONG russe et un déserteur de Wagner ont affirmé que des mercenaires appartenant à ce groupe avaient été responsables de la décapitation d'un homme qui semble avoir été un prisonnier de guerre ukrainien. Evgueni Prigojine a rejeté ces accusations, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une nouvelle exaction de "monstres" russes.

Dans une vidéo virale qui dure une minute et quarante secondes et circule depuis mardi, on voit un individu en tenue de camouflage, le visage masqué, trancher le cou d'un autre homme en uniforme se débattant sur le sol et hurlant "ça fait mal". Le parquet russe a de son côté annoncé jeudi avoir entamé l'examen de ces images.

Les personnes -physiques ou morales- sanctionnées par l'Union européenne sont soumises à un gel de leurs avoirs sur le territoire de ses Etats membres et à une interdiction de s'y rendre. En outre, nul dans l'UE n'est autorisé à mettre des fonds à leur disposition. L'UE a pris au cours de l'année écoulée dix séries de sanctions successives contre la Russie, après son offensive militaire en Ukraine.