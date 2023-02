Guerre en Ukraine : Kiev s'attend à une offensive russe majeure, un immeuble de Kramatorsk déjà touché

L'ESSENTIEL

Les sauveteurs s'activaient jeudi à l'aube pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble d'habitation de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, détruit par une frappe russe qui a fait au moins deux morts, au moment où Kiev dit s'attendre à une vaste offensive de Moscou pour le premier anniversaire de l'invasion.

La frappe a eu lieu mercredi vers 21h45 (19h45 GMT) contre huit immeubles du centre de Kramatorsk, dont l'un s'est complètement effondré, a indiqué la police de Donetsk sur son compte Facebook. Une centaine de policiers ont été déployés pour fouiller les décombres.

Selon le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, l'attaque a fait deux morts et 21 blessés, dont huit ont été hospitalisés et deux sont dans un état critique. M. Kyrylenko a revu à la baisse un bilan initial qui faisait état de trois morts. Deux personnes étaient encore coincées jeudi à l'aube dans les ruines de l'immeuble, a-t-il précisé.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a accusé jeudi les Occidentaux de soutenir l'Ukraine pour mettre fin à " la question russe", accusant nommément la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Kiev.

Ursula von der Leyen "a déclaré que le résultat de la guerre doit être la défaite de la Russie, et une défaite telle qu'elle ne se relève pas pendant des décennies", a dit dans une interview télévisée Sergueï Lavrov, "N'est-ce pas du racisme, du nazisme et une tentative de résoudre la question russe ?".

Von der Leyen assure l'Ukraine du soutien de l'UE en arrivant à Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré l'Ukraine de tout le soutien de l'Union européenne, en arrivant jeudi à Kiev accompagnée de ses commissaires pour une réunion à la veille d'un sommet UE-Ukraine. "C'est bon d'être de retour à Kiev, ma quatrième fois depuis l'invasion par la Russie et cette fois-ci avec mon équipe de commissaires", a-t-elle écrit sur Twitter. "Nous sommes là ensemble pour montrer que l'UE se tient fermement aux côtés de l'Ukraine", a-t-elle ajouté.

Ursula von der Leyen est accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et d'une quinzaine de commissaires européens qui rencontreront leurs collègues du gouvernement ukrainien.

La Commission a qualifié cette visite de "symbole fort" du soutien européen à l'Ukraine "face à l'agression injustifiée" de la Russie. L'Ukraine, candidat officiel à l'adhésion à l'UE, accueille ensuite vendredi un sommet avec Mme von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel.

La Pologne disposée à envoyer des avions de combat à l'Ukraine avec l'OTAN

La Pologne serait disposée à envoyer des avions de combat F-16 à l'Ukraine en cas de consensus au sein de l'OTAN, a indiqué mercredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. "S'il y avait une décision de l'ensemble (des Etats membres) de l'OTAN, je serais favorable à l'envoi de ces avions de chasse", a déclaré M. Morawiecki dans une interview accordée au quotidien allemand Bild. "Mon évaluation dépend de ce que les pays membres de l'OTAN décident ensemble", a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'une "réflexion stratégique de l'ensemble de l'OTAN" pour une telle décision.

Une société de défense américaine propose à l'Ukraine deux drones de pointe pour un dollar symbolique

Une société de défense américaine a annoncé mercredi qu'elle souhaitait fournir deux drones de combat sophistiqués à l'Ukraine pour seulement un dollar symbolique et a appelé le gouvernement américain à approuver la transaction.

General Atomic Aeronautical Systems, filiale de General Atomics, a indiqué qu'elle exhortait depuis des mois Washington à livrer à l'Ukraine ses puissants drones Grey Eagle et Reaper (aussi appelé "drone tueur"), utilisés par les forces armées américaines lors d'opérations de surveillance et d'attaques ciblées en Afghanistan, Syrie, Irak et d'autres zones de conflits. Ces drones, qui peuvent parcourir de longues distances à moyenne altitude, font partie des technologies qui permettraient de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie, selon le constructeur.

L'Ukraine s'attaque à "l'ennemi intérieur" de la corruption en pleine guerre

L'Ukraine a lancé mercredi une vague de perquisitions visant administrations, fonctionnaires et personnalités, les autorités assurant faire de la lutte contre la corruption une priorité dans le contexte de l'effort de guerre et de l'aide occidentale. "Justice sera rendue", a affirmé le président Volodymyr Zelensky dans son message quotidien sur internet, en faisant état de "dizaines de perquisitions et d'autres actions dans différentes régions et contre différentes personnes dans le cadre de procédures pénales".

Le patron du Service de sécurité ukrainien (SBU), Vassyl Maliouk, a précisé qu'il s'agissait d'une campagne pour "porter un coup à l'ennemi intérieur". "Ce n'est que la première étape", a-t-il affirmé, "et on ne va pas s'arrêter là", jurant de "mettre les menottes" à ceux qui ont "l'audace de faire du mal à l'Ukraine".

Les autorités ukrainiennes ont dit avoir perquisitionné le domicile du milliardaire Igor Kolomoïski, l'ex-ministre de l'Intérieur Arsen Avakov et le fisc ukrainien, tandis que la direction des Douanes a été limogée. De hauts responsables du ministère de la Défense ont également reçu la visite d'enquêteurs. Ces descentes interviennent une semaine après le limogeage d'une série de hauts responsables dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée, premier scandale d'ampleur depuis l'invasion russe il y a près d'un an.