Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine se rendra dans le Donbass «en temps voulu»

L'ESSENTIEL

Vladimir Poutine ira dans le Donbass "en temps voulu", a affirmé samedi le Kremlin, alors que le président russe ne s'est pas encore rendu dans cette zone de l'est de l'Ukraine qu'il a annexée fin septembre, sans toutefois que son armée ne la contrôle entièrement.

"En temps voulu, bien sûr, (une telle visite) se produira. C'est une région de la Russie", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé sur un éventuel déplacement prochain de M. Poutine dans le Donbass.

Les informations à retenir : Vladimir Poutine se rendra dans le Donbass "en temps voulu"

La Russie annonce qu'elle "n'acceptera pas" le plafonnement du prix de son pétrole

L'Ukraine appelle ses habitants "à tenir" face aux coupures de courant à répétition

La Russie "n'acceptera pas" le plafonnement du prix de son pétrole

La Russie a affirmé samedi qu'elle "n'acceptera pas" le plafonnement du prix de son pétrole après que l'Union européenne, le G7 et l'Australie se sont mis d'accord la veille sur un tel mécanisme qui pourrait limiter les moyens de Moscou pour financer son offensive en Ukraine.

"Nous n'accepterons pas ce plafond", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences russes. Il a toutefois affirmé que Moscou s'était "préparé" en amont "pour un tel plafond", sans donner plus de détails.

Tentative de vol d'une oeuvre attribuée à Banksy dans la banlieue de Kiev

La police ukrainienne est parvenue à déjouer vendredi une tentative de vol d'une oeuvre attribuée au célèbre artiste britannique Banksy, peinte au pochoir dans la banlieue de Kiev, ont annoncé les autorités locales. "(Vendredi) à Gostomel, un groupe de personnes a tenté de voler un dessin de Banksy. Ils ont découpé l'oeuvre (réalisée) sur le mur d'une maison détruite par les Russes", a annoncé le gouverneur de la région de Kiev, Oleksiï Kouleba, dans un communiqué publié sur Telegram.

Son message sur les réseaux sociaux était accompagné d'une photo montrant un mur dont une partie du revêtement extérieur, de la peinture orangée, a été découpé. C'est là qu'avait été peint au pochoir un individu portant un masque à gaz, debout sur une chaise. Selon M. Kouleba, "plusieurs personnes ont été interpellées sur place" par la police ukrainienne et "le dessin est en bon état et se trouve entre les mains des forces de l'ordre".

Le chef de la police de la région de Kiev, Andriï Nebitov, a précisé dans un communiqué séparé que "huit personnes ont été identifiées". "Toutes ont entre 27 et 60 ans. Ce sont des résidents de Kiev et de Tcherkassy", une ville située à 200 km au sud-est de la capitale, a-t-il détaillé sur Telegram, ajoutant qu'"une enquête préliminaire pour dommages matériels avait été ouverte".

Les autorités ukrainiennes appellent la population à "tenir" face aux coupures régulières de courant

Les autorités ukrainiennes ont appelé samedi la population à "tenir" face aux coupures de courant qui rythment désormais leur vie quotidienne à la suite de frappes russes ces dernières semaines qui ont largement endommagé le réseau électrique national. "A partir de lundi, j'exigerai qu'Oblenergo (un opérateur) revoie les horaires de la région. Il y aura très probablement des arrêts de quatre heures", a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Mykolaïv (sud), Vitaliï Kim.

Il a décrit une "consommation en hausse" d'électricité, ce qui selon lui doit nécessiter des interruptions plus longues de façon à soulager le réseau électrique régional. "Il faut tenir", a-t-il lancé aux habitants de sa région.

La Russie a massivement bombardé depuis octobre les installations énergétiques ukrainiennes, provoquant de graves dégâts et entraînant des coupures de courant qui affectent des millions d'Ukrainiens, plongés chaque jour dans le noir et le froid. Sur le terrain militaire, les combats sont "durs" dans l'est du pays car "les Russes ont eu le temps de se préparer" aux attaques de Kiev, a indiqué à la télévision ukrainienne le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.

"Les forces armées ukrainiennes poussent lentement à travers la (défense) russe en direction de Svatové-Kreminna", a-t-il toutefois noté, sans donner plus de détails.