Guerre en Ukraine : à la frontière polonaise, la situation des réfugiés se dégrade

Alors que les autorités polonaises estiment déjà à plus de 100.000 le nombre de réfugiés ukrainiens ayant passé la frontière terrestre, ceux qui passent la frontière à Korczowa, l'accès le plus important de la route de Lviv la grande localité de l'ouest ukrainien, décrivent une situation de plus en plus compliquée. La frontière est déjà quelques centaines de mètres derrière elle, mais la petite famille court encore en traînant sacs et valises. Les trois enfants restent muets. Le choc est toujours présent dans la voix et les mots de Lena. "C'est une grande honte pour moi de quitter ma maison natale, de fuir comme un rat", se désole-t-elle au micro d'Europe 1.

Une situation encore plus pénible pour ses enfants, pour qui ça a été "terrible" : "On a vu les soldats russes près de notre ville. Ils étaient à pied et on les a vus marcher", raconte encore Léna.

Manque de produits de première nécessité

Côté ukrainien, la nourriture est devenue difficile à trouver. Même dans l'ouest proche de la Pologne, on commence à manquer de produits de première nécessité pour les réfugiés. Alors ils sont plusieurs à venir aider, comme Bartek qui arrive de Varsovie. Son coffre de voiture ouvert est offert aux arrivants, comme un petit marché gratuit. "Il y a du pain, du chocolat, du dentifrice et des médicaments", détaille-t-il.

Le calme surprend. Ni cris, ni drames. Les douaniers et les policiers sont compréhensifs devant ce vaste capharnaüm de fuites, d'aides et d'attente. Tous persuadés que ce n'est qu'un début.