Grâce aux cryptomonnaies, Donald Trump a empoché plus de 57 millions de dollars

Le président américain Donald Trump a empoché plus de 57 millions de dollars grâce à la vente de tokens (jetons de cryptomonnaies) d'une plateforme d'échanges américaine avec laquelle il a conclu un accord en octobre dernier, selon un document consacré à ses revenus rendu public par la Maison Blanche.

Ce document de plus de 230 pages dresse la liste des participations (actions détenues, dividendes perçus, propriétés immobilières, portefeuilles d'investissements, etc) du président américain. Il est daté du 13 juin 2025 et émane du Bureau d'éthique gouvernementale (OGE), destiné "à éviter les conflits d'intérêts de la branche exécutive", d'après son logo.

Le président est favorable aux devises numériques

Il précise que le chef de l'exécutif, qui a rompu avec la tradition des présidents américains de rendre publiques leurs déclarations d'impôts sur le revenu dès sa première campagne pour l'élection de 2016, a récupéré 57,35 millions de la vente de tokens de la société World Liberty Financial.

Il a prêté son nom à cette nouvelle entreprise et a mis sur le marché en janvier sa propre devise numérique, le $TRUMP, quelques heures avant son investiture. World Liberty Financial avait émis 100 milliards de jetons, dont quelque 22,5 milliards ont été octroyés à la société DT Marks Defi, à laquelle est rattaché Donald Trump.

Le président est favorable aux devises numériques, dans lesquelles ses deux fils aînés sont également actifs, et a multiplié les initiatives en la matière. Il a notamment nommé à la tête de l'Autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC) Paul Atkins, partisan des cryptomonnaies, et a institué une "réserve stratégique" fédérale alimentée par des bitcoins saisis par la justice américaine.

Les cryptomonnaies disposent désormais d'un "défenseur" et d'un "allié" à la Maison Blanche

Le milieu des cryptomonnaies dispose désormais d'un "défenseur" et d'un "allié" à la Maison Blanche avec Donald Trump, a même clamé fin mai JD Vance, vice-président des États-Unis, lors d'une conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas (Nevada). Le document donne également un aperçu du montant des royalties perçues par le président (montres, parfums, chaussures de sport, édition y compris une Bible, etc) et d'accords de licence dans le monde entier.

Il a par exemple récupéré 2,8 millions de dollars grâce aux montres et 2,5 millions grâce aux parfums et chaussures de sport. Le club de Mar-a-Lago, en Floride, a également généré un peu plus de 50 millions de dollars de revenus pour Donald Trump.

Ses golfs à travers le monde ont aussi contribué à alimenter ses comptes en banque personnels, comme celui de West Palm Beach (29,1 millions de dollars), où il se rend fréquemment le weekend, et de Miami (110,42 millions). Il a perçu par ailleurs 6.484 dollars de retraite mensuelle de la part du syndicat Screen Actors Guild (SAG) qui représente les acteurs de Hollywood, soit 84.292 dollars sur la période concernée par le document.