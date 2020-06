Gondoles amarrées et pavés déserts : Venise n'a pas encore retrouvé ses touristes

REPORTAGE

"Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui." Si Serge Reggiani voyait la ville sur laquelle il a chanté ces paroles maintenant, il n'en dirait sans doute pas la même chose. Car Venise, aujourd'hui, c'est chez les Vénitiens et personne d'autres. Les gondoles sont amarrées. Les pavés de la place Saint-Marc sont entièrement déserts. La pluie n'aide pas, certes, mais même les touristes de la région ne sont pas encore revenus. Un sentiment étrange emplit les étroites ruelles, celui d'être hors du temps ou dans un autre temps.

"Très peu de commerce destinés vraiment aux Vénitiens"

Ici, les habitants ont vécu sans les touristes pendant trois mois. Pour Arielle, une Française installée dans la ville, cette période est l'occasion d'une prise de conscience. "Quand les commerces ont commencé à rouvrir, en fait il y avait très, très peu de commerces destinés vraiment aux Vénitiens. Énormément de rideaux de fer sont restés fermés sur des magasins qui ne servent absolument à rien : de la pacotille, des sucreries, des choses qui ne servent absolument à rien", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

Les conditions du retour des touristes en suspens

"Finalement, les commerces dont nous avons besoin ici sont très peu nombreux. On s'est aperçus qu'on n'avait plus d'épicerie, plus de marchands de poissons, qu'on avait très, très peu de commerces de bouche en fait, alors qu'on est quand même dans un pays où la nourriture est une religion."

Venise, où le tourisme représente presque 100% de l'économie, se pose désormais la question de savoir quand ces derniers vont revenir. Et surtout dans quelles conditions. Car beaucoup ici plaident pour un tourisme plus raisonnable, avec moins de grands navires de croisière et moins de pollution.