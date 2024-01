Gaza : l'Egypte et la Chine réclament un cessez-le-feu et un «Etat de Palestine»

Les ministres des Affaires étrangères égyptiennes et chinoises ont plaidé dimanche ensemble au Caire pour un cessez-le-feu au 100e jour de la guerre à Gaza et pour la création d'un "Etat de Palestine" membre de plein droit de l'ONU.

Lors d'une conférence de presse commune au début d'une tournée africaine du Chinois Wang Yi, celui-ci s'est dit en faveur, avec son homologue égyptien Sameh Choukri, d'"un Etat de Palestine indépendant et souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale". Dans un communiqué commun, les deux hommes réclament aussi "un arrêt des violences et des combats".

La solution des deux Etats

Le communiqué réclame également "un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne avec la fin de l'occupation (israélienne) et un Etat de Palestine indépendant, avec une continuité territoriale" alors qu'actuellement, les Palestiniens vivent de fait sous deux gouvernements rivaux et parallèles.

L'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas tient des pans de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, tandis que le Hamas- en guerre contre Israël depuis son attaque du 7 octobre sur le sol israélien -contrôle la bande de Gaza. La Chine entretient de bonnes relations avec Israël mais elle soutient depuis plusieurs décennies la cause palestinienne et considère la Palestine comme un Etat.

Pékin milite traditionnellement pour une solution à deux Etats. Au 100ème jour de la guerre, le ministère de la Santé du Hamas a recensé 23.968 Palestiniens tués, en majorité des femmes et des mineurs, ainsi que 60.582 blessés dans la bande de Gaza. L'attaque du 7 octobre a, elle, fait environ 1.140 morts, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir du bilan israélien.