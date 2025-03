Gaza : le pape exige la fin «immédiate» des frappes israéliennes

Le pape François a exigé ce dimanche, dans sa prière dominicale de l'Angélus, que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza cessent immédiatement pour arriver à un "cessez-le-feu définitif". Le souverain pontife a également souhaité la reprise du dialogue pour arriver à la libération de "tous les otages".

"Je suis attristé par le reprise des bombardements israéliens intenses sur la bande de Gaza, qui ont fait tant de morts et de blessés", écrit le pape dans sa prière dominicale de l'Angélus.

Le souveraine pontife souhaite arriver "à un cessez-le-feu définitif"

L'armée israélienne a lancé dimanche une offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où elle a appelé une partie des habitants à évacuer, tout en poursuivant ses opérations dans le nord, cinq jours après avoir rompu le cessez-le-feu avec le Hamas.

"Je demande à ce que les armes se taisent immédiatement et qu'on ait le courage de reprendre le dialogue afin que soient libérés tous les otages et qu'on arrive à un cessez-le-feu définitif", poursuit François, rentré dimanche après-midi au Vatican après plus de cinq semaines d'hospitalisation.

"Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est de nouveau très grave et exige l'engagement urgent des parties au conflit et de la communauté internationale", conclut-il.

Cette reprise des opérations militaires dans le territoire palestinien, qui a fait depuis mardi plus de 520 morts selon la Défense civile de Gaza, coïncide avec de nouvelles frappes meurtrières au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, tandis que l'armée israélienne a annoncé dimanche avoir intercepté un missile provenant du Yémen.