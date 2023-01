«Il s'asseyait à cette table» : à Rome, vive émotion dans le restaurant préféré de Benoît XVI

Dernière journée pour les fidèles pour se recueillir devant la dépouille du pape Benoît XVI. Le pape émérite, décédé samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans, sera placé dans son cercueil ce mercredi soir lorsque les portes de la basilique Saint-Pierre fermeront au public. Alors, avant les funérailles de Benoît XVI, au restaurant Cantina Tirolese à Rome, l'émotion est immense.

Le souverain pontife avait l'habitude de venir se restaurer dans cet établissement, à la décoration aux couleurs de la région du Tyrol, dans le nord de l'Italie, du sol au plafond. Dans l'escalier, des coupures de journaux sont encadrées sur Joseph Ratzinger, cet habitué devenu pape.

Des petits péchés mignons

"Il s'asseyait à cette table", pointe du doigt dans la salle Ricardo, le gérant du restaurant. "C'était une personne très réservée, très sensible. On s'attendait à ce qu'il puisse démissionner en tant que pape", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Il pouvait trouver ici les saveurs d'Allemagne et d'où il venait", note le restaurateur. Trois fois par mois, le cardinal venait savourer ses deux péchés mignons : "La soupe typique à base de crêpes et les strudels".

Une pâtisserie aux pommes maison que le pape, qui ne fréquentait plus le restaurant ces dernières années à cause de ses problèmes de santé, recevait en cadeau à chacun de ses anniversaires. Touché par le geste, Benoît XVI avait pris le temps d'y répondre, avec une petite lettre, encore affichée au côté de son portrait. "J'en suis très fier", conclut Ricardo, en levant les yeux vers elle.