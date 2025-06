Frappes d'Israël en Iran : quelles sont les conséquences pour les Israéliens ?

Le chef de l'armée israélienne a indiqué ce vendredi soir que l'armée continuait de frapper l'Iran "à pleine force" pour atteindre ses objectifs, après avoir lancé plus tôt dans la journée une vague de frappes sur des sites militaires et nucléaires iraniens. Mais concrètement, quelles sont les conséquences de ces frappes pour les Israéliens ?

Israël a lancé dans la nuit et poursuivi vendredi des frappes d'une ampleur sans précédent contre des sites militaires et nucléaires et tué de hauts responsables en Iran, Téhéran promettant une riposte "destructrice".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le chef de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a indiqué ce vendredi soir qu'Israël continuait de frapper l'Iran "à pleine force", et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a souligné que l'opération durerait "de nombreux jours", alors que des explosions étaient entendues dans la région de Téhéran (nord) en soirée. Du côté de la population israélienne, l'inquiétude grandit. Concrètement, comment se prépare-t-elle à une riposte massive promise par l'Iran ?

"Il y aura des victimes"

Israël est officiellement en état d'urgence depuis la nuit dernière. Les écoles et les établissements publics sont fermés et les rassemblements interdits par mesure de sécurité. Le pays est coupé du monde, son espace aérien est totalement fermé. Il se prépare à une riposte cinglante de la part de Téhéran.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a été très clair : "Nous allons au devant de journées difficiles, il y aura des victimes". Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Benjamin Netanyahu mettait en garde ses concitoyens en leur affirmant qu'il était probable qu'ils devront rester dans les espaces protégés et les abris plus longuement que ceux à quoi ils s'étaient habitués.