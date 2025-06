France : Viktor Orban dit espérer la victoire de Le Pen à la présidentielle de 2027

Interviewé sur la chaine LCI ce dimanche, le premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé souhaiter la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027, la considérant comme étant sur la même ligne "souverainiste" que lui.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé dimanche sur la chaîne française LCI souhaiter la victoire de la leader d'extrême droite Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 en France, la considérant comme étant sur la même ligne "souverainiste" que lui.

Interrogé sur le fait de savoir s'il espérait que Mme Le Pen soit élue présidente dans deux ans, le dirigeant nationaliste a répondu: "Ah oui, je pense que ce serait magnum, plus, plus, plus de champagne que je boirais ! Mme Le Pen a soutenu la Hongrie et était contre les injustices quand on ne se connaissait même pas encore personnellement (...) elle a toujours soutenu la position des États souverains", a-t-il ajouté.

"Si elle est élue présidente en 2027, je l'aiderai volontiers à créer un budget pour le cycle à venir" et éviter de "dépenser de l’argent pour la guerre", "encore plus de bureaucratie" ou encore pour redonner "des droits et compétences aux nations", a affirmé M. Orban.

Célébrer "à la vodka"

"Je travaille pour qu'en Europe, il y ait de nouveau une majorité conservatrice chrétienne", a-t-il dit, citant les Etats-Unis de Donald Trump en modèle, pour qui il avait aussi promis de déboucher le champagne en cas de victoire du républicain, avant de finalement la célébrer "à la vodka" depuis le Kirghizstan.

"Je suis très heureux qu'aux Etats-Unis, nous soyons au début de cela (...) Mais si nous voulons vraiment avoir quelque chose pour nous (Européens, ndlr), c'est nous qui devons travailler", a-t-il dit.

Interrogé sur les restrictions croissantes à la liberté d'expression ou aux droits des LGBT+ dans son pays, M. Orban a assuré que "la diversité des débats politiques est plus importante que la diversité en France. Les critiques peuvent être exprimées en Hongrie, les critiques sont très fortes".

Un an après les élections européennes

Lundi, Viktor Orban et d'autres dirigeants de l'extrême droite européenne, réunis au sein du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen, se rendront dans le Loiret (centre de la France) à l'invitation du Rassemblement national de Marine Le Pen pour une "fête de la victoire" un an après les élections européennes.

"Le choix du lieu est symbolique. Ce qui s'est passé dans cette ville est un exemple à petite échelle de ce qu'est devenue l'Europe que nous connaissions, admirions et dont nous rêvions", a posté M. Orban sur Facebook dimanche, à propos de ce rassemblement. "Il y a quelques décennies, c'était une ville prospère. Mais les emplois ont disparu, remplacés par les migrants, la criminalité et la drogue."

"Ce qui s'est déjà produit en France, nous, Hongrois, pouvons encore l'éviter (...) Les bureaucrates bruxellois au pouvoir veulent aussi cet avenir pour nous, Hongrois. Soumission et déclin", a-t-il accusé.