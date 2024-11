Cyril Hanouna - Appel au boycott de France-Israël lancé par Louis Boyard : pour un auditeur, «c'est tout simplement honteux»

Une rencontre qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Louis Boyard a appelé à boycotter le match de football France-Israël, qui doit se tenir le 14 novembre dans le cadre de la Ligue des nations. Sur son compte X, le député LFI écrit : "Le football a toujours été du côté des opprimés. [...] Devant le génocide à Gaza, les bleus ne doivent pas accueillir Israël au stade de France."

Le football a toujours été du côté des opprimés.



Le 11 de l'indépendance en Algérie, le combat de Socrates contre la dictature au Brésil, les clubs des townships en Afrique du sud.



Devant le génocide à Gaza, les bleus ne doivent pas accueillir Israël au stade de France.… pic.twitter.com/2d2H6qnMnN — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 30, 2024

Une prise de position qui ne passe pas auprès de Julien, auditeur d'On marche sur la tête. "C'est tout simplement honteux", juge ce sapeur-pompier. "La LFI, on connait leur façon d'attiser la haine et non de rassembler, ils importent le conflit israélo-palestinien en France. J'ai toujours été un grand sportif, et j'ai toujours vu le sport collectif comme un vecteur de valeurs comme la fraternité, l'amitié, notamment entre les nations. Mais j'ai l'impression que La France insoumise, à travers Louis Boyard, veut utiliser cette vitrine pour l'inverse."