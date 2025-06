«Fordo est la vraie cible» : quel est ce site nucléaire iranien qu'Israël ne peut atteindre en raison de sa profondeur ?

L'attaque d'une ampleur sans précédent lancée le 13 juin par Israël avec pour objectif affiché d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique porte un rude coup au programme nucléaire iranien. En revanche, Tsahal n'est pas en capacité de détruire les centres d'enrichissement d'uranium, comme Fordo, situé à 80 mètres sous terre et hautement protégé par Téhéran.

Une cible imprenable ? Depuis le début du conflit entre Israël et l’Iran, déclenché le 13 juin dernier par une attaque israélienne sans précédent, Tsahal vise principalement les sites nucléaires iraniens. Selon les renseignements de l’État hébreu, Téhéran s'approchait du "point de non-retour" vers la bombe atomique. C’est pourquoi Tel-Aviv cible en priorité des centaines de sites militaires nucléaires en Iran et tue les plus hauts gradés ainsi que des scientifiques du nucléaire.

Mais Tsahal est confrontée à certaines contraintes pour mener à bien son objectif : les difficultés à atteindre les sites stratégiques du programme nucléaire iranien. Dimanche dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé, dans une interview à la chaîne américaine Fox News, qu'Israël avait "détruit la principale installation" du site nucléaire iranien de Natanz, dans le centre du pays.

En revanche, ce dernier n'a pas été touché dans sa partie souterraine, selon les informations dont dispose l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Car la partie cachée de Natanz se trouve à 30 mètres sous terre.

Élimination de Fordo : objectif premier

Et ce n’est pas la seule cible à échapper à l’armée israélienne. C’est le cas du deuxième site d’enrichissement d’uranium de l’Iran, Fordo, situé à une quarantaine de kilomètres de la ville de Qom, au sud de Téhéran. Ce dernier représente une cible stratégique pour l'État hébreu, encore plus que Natanz. Mais alors, pourquoi ? Selon des propos de l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, rapportés par Fox News, "l'ensemble de l'opération ne peut être menée à bien qu'avec l'élimination de Fordo".

Concrètement, le centre de Natanz est composé de 16.000 centrifugeuses et est "conçu pour enrichir de l’uranium à des niveaux plus bas", explique le Financial Times. Mais au niveau de Fordo, d’une capacité maximale de 3.000 centrifugeuses, des particules enrichies à 83,7% ont été détectées par l’AIEA en 2023. Pour rappel, le seuil nécessaire pour développer la bombe atomique est de 90%.

Ce centre préoccupe donc particulièrement le gouvernement israélien. Selon l’expert David Albright de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, la République iranienne, qui a déjà accumulé plus de 400 kg d’uranium enrichi à 60%, serait en capacité de produire l’arme atomique si le site de Fordo restait intact. Il pourrait être possible de produire suffisamment d'uranium de qualité militaire pour "neuf armes nucléaires d'ici la fin du premier mois", rapporte le Guardian.

Un bunker "lourdement fortifié et sous une montagne"

Dans le Wall Street Journal, Richard Nephew, négociateur des administrations Obama et Biden avec l'Iran, a estimé que "si vous vous inquiétez de voir une avancée nucléaire, Fordo est la vraie cible". Une cible difficilement accessible comme l’explique Danny Citrinowicz, spécialiste de l'Iran à l'Institut pour l'étude de la sécurité nationale de Tel-Aviv, dans le Financial Times. Selon lui, le centre est "lourdement fortifié et sous une montagne".

C'est justement la plus grosse contrainte pour Tsahal : la profondeur du site. Concrètement, les centrifugeuses de ce centre sont construites à 80 ou 90 mètres de profondeur. Un atout de taille comparé au site de Natanz qui se trouve 30 mètres sous terre. Un avantage pour l’Iran qui prive Israël de ses objectifs.

"Seuls les Etats-Unis ont la capacité conventionnelle" de détruire un tel site, insiste auprès de l'AFP Mark Schwartz, général américain qui a servi au Moyen-Orient, désormais expert au sein du groupe de réflexion Rand Corporation.

La GBU-57, seule menace pour les sites nucléaires iraniens

Mais alors, pourquoi l’Etat hébreu dépend-il autant de son allié américain ? Si Donald Trump n’a toujours pas pris la décision d’engager militairement son pays dans le conflit, les États-Unis possèdent en revanche une arme permettant d’atteindre certains sites stratégiques souterrains : la GBU-57.

Cette puissante bombe anti-bunker américaine, la seule à même de détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies, constitue l'arme stratégique de choix pour Donald Trump s'il décidait d'engager son pays dans le conflit au côté d'Israël.

La GBU-57, une ogive de 13 tonnes capable de s'enfoncer à des dizaines de mètres de profondeur, environ 60, avant d'exploser, manque à Israël pour achever son but de guerre affiché : empêcher la construction d'une bombe atomique par Téhéran.

Cependant, si, avec l’aide des États-Unis, Israël arrive à détruire ce site stratégique de Fordo, d’autres pourraient continuer à poser problème à l’État hébreu. Comme le précise le Financial Times, l’Iran a "récemment construit un centre encore plus profond et mieux protégé". Un centre encore méconnu des autorités car l’AIEA a été interdite d’accès par le République islamique. La course au nucléaire n’a jamais été aussi surveillée.