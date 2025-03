Fin prématurée de la mission sur la Lune d'une sonde privée américaine

Intuitive Machines, une entreprise américaine, a annoncé vendredi avoir mis fin de façon prématurée à sa mission sur la Lune après que sa sonde ne s'est pas posée correctement sur la surface lunaire. Début 2024, Intuitive Machines avait réussi à poser un engin sur la Lune, devenant la première société privée à réussir une telle prouesse, mais sa sonde s'était retrouvée inclinée et abîmée.

L'entreprise américaine Intuitive Machines a annoncé vendredi avoir mis fin de façon prématurée à sa mission sur la Lune après que sa sonde ne s'est pas posée correctement sur la surface lunaire. "La mission est terminée et les équipes continuent d'évaluer les données collectées tout au long de la mission", a déclaré l'entreprise texane sur son site, expliquant que son engin avait aluni sur le côté et non verticalement, ne permettant pas à l'appareil de se recharger comme prévu via ses panneaux solaires.

Une annonce aux airs de déjà-vu : début 2024, Intuitive Machines avait réussi à poser un engin sur la Lune, devenant la première société privée à réussir une telle prouesse, mais sa sonde s'était retrouvée inclinée et abîmée après une descente mouvementée. La pression sur l'entreprise était immense après le succès, dimanche, d'une autre entreprise texane, Firefly Aerospace. Cette dernière a réussi à faire alunir sans encombre sa sonde Blue Ghost, également envoyée pour le compte de la Nasa.

Le programme Artémis, victime de retards et de complications, a pour objectif d'établir une présence humaine durable sur la Lune, alors que d'autres pays, à commencer par la Chine, grande puissance rivale des États-Unis, ambitionnent également d'y envoyer des hommes et d'y construire une base dans les prochaines années ou décennies.