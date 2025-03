«Lune rouge» : comment pourra-t-on observer l'éclipse totale de notre astre dans la nuit de jeudi à vendredi ?

C'est un spectacle à ne pas rater pour les amateurs d'astronomie. Dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mars, la Lune va rougir dans le ciel, conséquence d'une éclipse totale. Un phénomène qui sera visible dans une grande partie du globe. Mais comment l'observer ?

Une "Lune de sang" dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 mars. À la faveur d'une éclipse totale, le satellite de la Terre aura une couleur rouge-orangée contrairement au blanc que l'on a l'habitude de voir. Mais qu'est-ce qui provoque ce phénomène qui sera visible sur une grande partie du globe ?

Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire ?

Une éclipse lunaire est un phénomène qui survient lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune. Notre satellite n'est alors plus éclairé directement par le soleil, il s'assombrit et prend une teinte rouge. Cette couleur est due au fait que la Terre continue malgré tout d'envoyer de la lumière du Soleil.

Les couleurs de plus petites ondes, comme le bleu et le vert, sont absorbées par l'atmosphère terrestre, alors que celles de plus grandes longueurs d'onde, comme le rouge, atteignent la Lune, explique National Geographic. L'éclipse doit durer environ six heures et la phase où la Lune sera complètement dans l'ombre de la Terre, durera un peu plus d'une heure.

Comment l'observer ?

Cette éclipse lunaire totale de ce mois de mars 2025 sera observable sur l'ensemble du continent américain, dans les océans Pacifique et Atlantique, sur l'extrême ouest de l'Europe ainsi qu'en Afrique. En France métropolitaine, les habitants de l'ouest de la Bretagne seront les seuls chanceux à pouvoir observer le phénomène.

Selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), le phénomène débutera aux alentours de 5h du matin. L'éclipse totale sera visible en fin de nuit, entre 7h26 et 8h31 dans la matinée de vendredi. Contrairement aux éclipses solaires qui peuvent être dangereuses pour nos yeux, ce phénomène est visible sans danger à l'œil nu.

Si vous n'avez pas l'occasion de voir cette éclipse lunaire, pas de panique, la prochaine éclipse totale lunaire au lieu en septembre 2025. De plus, fin mars, une éclipse partielle du Soleil sera visible en France Métropolitaine.