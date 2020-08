Présidentielle américaine : candidat officiel, Joe Biden veut "faire rimer espoir et Histoire"

REPORTAGE

C'était le discours le plus important de sa carrière. Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama pendant huit ans, a formellement accepté l'investiture du parti démocrate dans la nuit de jeudi à vendredi et a prononcé son discours de candidat à la Maison Blanche. Il a appelé l'Amérique à un sursaut dans les urnes le 3 novembre pour mettre fin à "une période sombre" et faire de Donald Trump le président d'un seul mandat. Pendant une vingtaine de minutes, l'homme de 77 ans, déterminé et avec une pensée articulée, a déroulé son programme, loin de la caricature de grabataire endormi qu'en font les Républicains.

>> À LIRE - Élections américaines : trois raisons qui expliquent la dynamique Joe Biden

"Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres"

Sans jamais le nommer, il a ciblé sans surprise Donald Trump sur sa gestion de la crise sanitaire, qui a causé la mort de plus de 174.000 personnes outre-Atlantique. "S'il (Donald Trump, ndlr) est réélu, les gens vont continuer à mourir", a lancé le candidat démocrate. "Le président continue à nous dire que le virus va disparaître. Il continue à espérer un miracle (...) Je vais lui apprendre quelque chose: il n'y aura pas de miracle", a jouté Joe Biden, promettant la mise en place de sa stratégie nationale contre la pandémie du Covid-19 "au premier jour" de son mandat. S'il est élu, le port du masque sera notamment obligatoire dans tout le pays.

Port du masque obligatoire, énergies vertes et lutte contre le changement climatique

L'ancien vice-président promet ensuite de reconstruire l'économie en mieux et en plus juste, en demandant aux plus riches et aux grandes entreprises de payer plus d’impôts. Joe Biden veut aussi un investissement gigantesque dans les énergies vertes pour lutter contre le changement climatique, tout en créant des millions d'emplois. "C'est le moment de faire rimer espoir et Histoire !" a-t-il lancé.

"Le temps des flirts avec les dictateurs" est révolu

"Je vous le promets aujourd'hui : si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres" : Joe Biden a aussi affirmé qui s'est surtout présenté comme le candidat anti-Trump. Promettant d'être "solidaire" des alliés de l'Amérique, il a estimé que "le temps des flirts avec les dictateurs" était révolu. "Sous une présidence Biden, l'Amérique ne fermera pas les yeux si la Russie propose des primes sur les têtes des soldats américains. Et ne tolérera pas une ingérence étrangère" dans les élections, a-t-il poursuivi en promettant de défendre les "droits humains et la dignité".

Suivant le discours à la télévision depuis la Maison Blanche, Donald Trump a réagi sur Twitter en temps réel: "En 47 ans, Joe n'a fait aucune des choses dont il parle. Il ne changera jamais, que des mots". Quant aux républicains, leur convention, largement virtuelle, aura lieu la semaine prochaine Donald Trump prononcera son discours jeudi soir, depuis la Maison Blanche.