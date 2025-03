Face à Donald Trump, «il faut agir en européen», affirme Marc Ferracci

"Agir en européen", voilà la réponse avancée par Marc Ferracci aux dernières annonces de Donald Trump hostiles à l'Europe. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie détaille sa pensée, tout précisant qu'il faut "éviter la guerre commerciale".

"L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis", une taxe de 25% sur les produits européens... Ces dernières semaines, Donald Trump n'a pas été tendre avec le Vieux Continent. Mais face à ce "genre de déclarations, il faut garder son sang-froid", estime Marc Ferracci. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, avance que la première chose à faire est "de réagir en européen".

Si on raisonne "pays par pays, ça ne fonctionnera pas"

"Cela veut dire être uni, notamment quand on a des annonces ou des menaces d'augmentation des tarifs douaniers, [...] ça veut dire établir un rapport de force, c'est ça agir en européen", détaille-t-il. Face à un Donald Trump "dans le rapport de force constant", il faut l'assumer "sur le plan économique sans surréagir". "Et si d'aventure une attaque commerciale se fait jour, et c'est ce qui a visiblement été planifié par l'administration américaine, il faut répondre de manière similaire, de manière proportionnée, sans escalade, sans surenchère."

Mais il faut le faire "en européen parce que évidemment que si on réagit et on raisonne pays par pays, ça ne fonctionnera pas", insiste encore Marc Ferracci, tout en précisant qu'il "faut éviter la guerre commerciale".

