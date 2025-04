Le ministre chargé de l'Europe Benjamin Haddad était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur l'expulsion de 12 agents français du territoire algérien. Une "décision complètement disproportionnée et injustifiée", s'agace de son côté le ministre de l'Europe.





Après l'arrestation de trois ressortissants algériens sur le sol français dans le cadre de l'enlèvement et de la séquestration d'Amir Boukhors, un influenceur algérien, opposant au régime de Tebboune, l'Algérie a annoncé en début de semaine l'expulsion de 12 agents français présents sur son sol. Invité ce mardi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le ministre chargé de l'Europe Benjamin Haddad parle d'une décision "totalement disproportionnée et injustifiée".

"La justice est complètement indépendante, ça n'a rien à voir avec les autorités françaises ou avec le dialogue qui a été relancé par le ministre des Affaires étrangères et le président de la République avec les autorités algériennes dans les dernières semaines", justifie-t-il face à Sonia Mabrouk.

"Défendre nos intérêts"

"Mais aujourd'hui, on voit une réaction de la part des autorités algériennes complètement disproportionnée et injustifiée de procéder à l'expulsion de 12 ressortissants français qui travaillent dans les services consulaires et diplomatiques", regrette Benjamin Haddad.

Face à la situation, la riposte est inévitable prévient-il. "Le ministre des Affaires étrangères l'a dit, si Alger ne revient pas sur sa décision, il y aura des mesures de rétorsion. Notre seule boussole sur ce sujet comme sur d'autres, c'est de défendre nos intérêts", conclut-il.