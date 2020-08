Explosions au Liban : "C'est tout un système dévoyé qui s'effondre"

INTERVIEW

Comment Beyrouth et le Liban vont-ils se reconstruire après les deux puissantes explosions qui ont ravagé la capitale, mardi soir ? Au-delà de la destruction d'une large part de la plus grande ville du pays, tout un pays se trouve touché par ce drame, qui vient fragiliser encore plus une économie en crise. Sur Europe 1, Antoine Basbous, politologue et fondateur de l'Observatoire des pays arabes (OPA), livre son analyse d'une situation extrêmement compliquée pour le Liban. "Le Liban est tombé très bas. Et au lieu de se relever, il est en train de s'enfoncer", résume-t-il.

