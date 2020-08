Exil de Juan Carlos : les affaires qui ont éclaboussé la monarchie espagnole

ANALYSE

Soupçonné de corruption et visé par une enquête de la Cour suprême, l'ancien roi Juan Carlos a informé son fils Felipe VI de sa volonté de quitter l'Espagne. "C'est une décision que je prends avec une profonde peine, mais une grande sérénité", explique l'ancien souverain dans sa lettre, citée par la Maison Royale. Âgé de 82 ans, le roi émérite avait abdiqué en 2014 à la suite d'une première grosse affaire qui avait éclaboussé la couronne espagnole dès 2012. A cette époque, l'Espagne est particulièrement touchée par la crise économique et le chômage explose.

Un safari qui passe mal, un gendre emprisonné

Juan Carlos se casse la hanche au cours d'un safari de luxe au Botswana, accompagné par sa maîtresse pour chasser l'éléphant. Le séjour est en plus payé par un entrepreneur saoudien. La polémique est énorme au sein du pays et conduira à l'abdication du roi au profit de son fils. Malgré la popularité de Juan Carlos, un voile est désormais jeté sur sa réputation : ses liaisons amoureuses, ses amitiés compromettantes et le train de vie de la monarchie espagnole apparaissent au grand jour.

Déjà mise en difficulté, la monarchie doit au même moment affronter une affaire de corruption. Le gendre de Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, marié à l'infante Cristina d'Espagne, est accusé d'avoir détourné des fonds publics et emprisonné pour ces faits. La fille aînée du roi est elle-même impliquée dans l'affaire.

Le roi serait déjà parti, seul

Les révélations de l'ancienne maîtresse de Juan Carlos, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, présente lors du safari, sur la fortune de ce dernier vont accélérer les choses. Un dossier est ouvert en septembre 2018 contre l'ancien roi. La justice, en Suisse et en Espagne, enquête notamment sur la provenance d'une centaine de millions de dollars qui auraient été secrètement versés sur un compte en Suisse appartenant à Juan Carlos, par l'Arabie saoudite. Il s'agirait de pot de vin obtenu notamment lors d'un contrat pour la construction d’un TGV entre la Mecque et Médine.

Plusieurs questions restent désormais en suspens : où le roi émérite compte-t-il passer son exil ? La reine Sophia partira-t-elle avec lui ? "Il a beaucoup d'amis de la République Dominicaine, il est très lié aussi à la famille royale du Maroc", analyse Laurence Debray, autrice de la biographie Juan Carlos d'Espagne. "Peut-être que le Portugal où il a vécu en exil avec ses parents est aussi une option. Il est déjà parti, mais on ne sait pas où il est." Pour l'instant, le roi serait donc parti seul. D'après Laurence Debray, la reine Sophia est arrivée à Palma de Majorque avec sa fille, bientôt rejointes par le roi Felipe et la reine Letizia. "C'est aussi une famille écartelée", explique l'autrice.