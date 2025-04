«Évidemment il y a une augmentation de l'ingérence étrangère» en France, lâche Laurent Nuñez

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, le préfet de police de Paris et ex-Coordonnateur national du renseignement, Laurent Nuñez affirme qu'il y a une augmentation de l'ingérence étrangère en France. Mais il assure également que le renseignement français veille au grain.

Assiste-t-on à une nouvelle ingérence ? Vendredi, trois hommes, dont un travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France, ont été mis en examen à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement fin avril 2024 sur le sol français d'un opposant au régime algérien, l'influenceur Amir Boukhors. Si Laurent Nuñez rappelle qu'il est "compliqué de commenter" pour lui "une affaire judiciaire", il n'hésite pas lorsqu'on lui demande si on voit de manière globale une augmentation de l'ingérence. "Évidemment il y a une augmentation de l'ingérence étrangère", lâche-t-il au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos.

"Il y a un certain nombre de pays qui essaient effectivement d'utiliser leurs ressortissants ou les citoyens français d'origine des pays concernés, mais les services de renseignement français veillent tout particulièrement à ce type d'ingérence et qui, en général, croyez-moi, est détecté", assure le préfet de police de Paris, et ex-Coordonnateur national du renseignement.