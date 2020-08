Etats-Unis : un policier tire sept fois dans le dos d'un homme noir, des tensions éclatent

La scène, qui s'est déroulée dimanche à Kenosha dans l'Etat américain du Wisconsin, a été filmée par un passant avec son téléphone portable. Et cette fois encore, les images sont glaçantes. Un homme noir, Jacob Blake, est entouré par des policiers blancs dont les armes sont braquées sur lui. Le père de famille de 29 ans ignore les ordres des policiers et tente de remonter dans sa voiture. Il ouvre alors la portière conducteur et c’est à ce moment qu’un des officiers lui tire dans le dos à bout portant à sept reprises.

Trois enfants ont vu leur père s'écrouler

Selon les témoins, trois des enfants de Jacob Blake étaient présents à l’arrière de la voiture et ont vu leur père s’écrouler. Celui-ci a été transporté en hélicoptère et dans un état grave à l’hôpital.

Selon sa famille, Jacob Blake a été opéré et son état est désormais stabilisé, mais on ne connaît pas encore tous les détails de l’affaire.

Les policiers concernés mis en "congé administratif"

La police dit avoir été appelée pour un incident domestique. De son côté, l’avocat de la famille explique que Jacob Blake tentait de mettre fin à une dispute. Les policiers impliqués ont été mis en "congé administratif" et une enquête a été ouverte. Le gouverneur du Wisconsin a très vite réagi, condamnant la violence excessive contre les Afro-américains.

Des propos cependant insuffisant pour calmer les habitants de la ville de Kenosha. De violentes manifestations ont émaillé la nuit dernière. Plusieurs voitures ont été brûlées et des affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre.