États-Unis : un complotiste condamné à verser près d'un milliard de dollars

Le complotiste américain d'extrême droite Alex Jones a été condamné mercredi à payer presque un milliard de dollars de compensations à des familles de victimes d'un massacre perpétré en 2012 dans une école, dont il avait nié la réalité. Alex Jones avait notamment affirmé que les proches des élèves tués dans l'école Sandy Hook, dans le Connecticut, étaient des acteurs. Un jury de cet Etat a décidé qu'il devait leur verser, ainsi qu'à un agent du FBI, 965 millions de dollars de compensations pour diffamation et préjudice moral.

Ces familles avaient lancé des poursuites contre Alex Jones en expliquant être harcelées par des fans du complotiste, croyant dur comme fer que le massacre n'avait jamais eu lieu et que les proches éplorés jouaient un rôle. En 2012, un jeune homme armé d'un fusil semi-automatique avait tué 20 enfants et six adultes à Sandy Hook.

Alex Jones va faire appel

Présents dans la salle d'audience, des proches des victimes ont pleuré à l'annonce du verdict. Alex Jones suivait lui l'audience en direct sur son site Infowars et a indiqué qu'il comptait faire appel, affirmant ne même pas avoir "deux millions en cash".

Le propriétaire du site Infowars avait déjà été condamné à verser près de 50 millions de dollars au Texas à un couple dont le fils de six ans avait été fauché à Sandy Hook. Le complotiste avait finalement admis publiquement la réalité de la tuerie. Mais il avait refusé de coopérer avec les tribunaux, si bien que des magistrats, dans les deux Etats, l'avaient condamné par défaut. Ils avaient laissé le soin à des jurés de fixer la peine.