Complotisme : une note du renseignement montre l'inquiétude quant aux dérives sectaires en France

Ils sont antivax, rejettent les institutions, et relayent de nombreuses fausses informations. Les complotistes sont plus que jamais dans le viseur des autorités. Ces groupes prolifèrent partout en France avec une stratégie bien définie : cibler certains secteurs de la société française, à commencer par la sphère religieuse, où il est facile pour les groupes complotistes d'embrigader des personnes vulnérables.

Diffuser des discours antirépublicains pour constituer une contre-société

Ainsi, de plus en plus de gourous, s'autoproclament faux prêtres, comme à Oyonnax, où un homme a été récemment identifié par les autorités après avoir organisé des messes clandestines, dans son jardin. Un moyen de diffuser discrètement des discours antirépublicains, dans le but de constituer une contre-société. Cette remise en cause des institutions peut même prendre forme dans l'espace public. En 2023 par exemple, une fausse monnaie, le Franc Libre, a été lancée. Un moyen de contester l'euro.

Mais il y a encore plus grave : l'exercice illégal de la médecine. Domaine où les sphères complotistes trouvent un public vulnérable et facile à endoctriner. Ainsi, de nombreux centres de soin non déclarés sont recensés ces derniers mois, comme à Gorbio village, situé dans les Alpes-Maritimes, où un couple d'agriculteurs, auto-proclamé "guérisseurs", expérimentait l'usage de plantes interdites tout en diffusant un discours antivaccins et remettant en cause la légitimité de l'Organisation mondiale de la Santé.