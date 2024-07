États-Unis : qui est J.D. Vance, colistier de Donald Trump pour la présidentielle américaine ?

Donald Trump a mis fin au suspense en annonçant lundi avoir choisi le sénateur J.D. Vance pour être son vice-président. Généralement, les candidats choisissent leur complément. Donald Trump a choisi un double qui a la moitié de son âge.

Il pourrait devenir le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis

J.D. Vance, qui aura 40 ans le mois prochain, pourrait être le plus jeune vice-président des États-Unis. En le sélectionnant, Donald Trump fait un pari risqué, car il vient d'un État, l'Ohio, qui lui est déjà acquis. Il a une courte expérience parlementaire - il n'est sénateur que depuis deux ans - et n'a aucune expérience de l'exécutif. Donald Trump avait dit qu'il souhaitait un second prêt à gouverner et ce qu'il s'est passé samedi montre que cela peut arriver rapidement.

J.D. Vance est surtout connu pour des mémoires adaptées au cinéma, qui racontent une enfance misérable dont il est sorti en s'engageant dans les Marines avant d'entrer dans une prestigieuse université, Yale.

Le revirement complet de J.D. Vance

Une histoire qui résonne auprès de la base de Donald Trump, mais ses positions très conservatrices risquent de rebuter les électeurs centristes dont le candidat a besoin. Si J.D. Vance est devenu un fidèle entre les fidèles, c'est au prix d'un virage à 180 degrés : en 2016, il avait eu pour Donald Trump des mots que ne renieraient pas ses adversaires démocrates.