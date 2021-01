Etats-Unis : qui est Eugene Goodman, "l’homme qui a sauvé le Sénat" ?

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et près d’une semaine après les faits, on réalise la portée du geste d’Eugene Goodman, désormais vu comme un héros. Le policier a en effet détourné une foule d’assaillants de l’entrée du Sénat où nombre de parlementaires étaient réfugiés. Sur la vidéo, publiée par un journaliste du HuffPost, on le voit s’interposer, seul, devant les émeutiers, avec beaucoup de sang froid.

Here's the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Il recule pour éloigner la foule

Il hésite à dégainer son arme, ramasse une matraque télescopique, repousse de la main un assaillant, et recule petit à petit, sans jamais vraiment s’enfuir. L’homme en uniforme grimpe les escaliers, entrainant les émeutiers à sa poursuite. Il joue en fait l'appât pour éloigner la foule de la salle du Sénat, où se trouvent encore les parlementaires.

De précieuses minutes gagnées

On le voit à un moment jeter un œil à gauche, vers la porte ouverte de l’hémicycle, et puis partir vers la droite en provoquant l’émeutier en tête de la foule, pour qu’il le poursuive dans les escaliers. Ces quelques minutes gagnées permettront aux sénateurs d’être évacués, car on sait maintenant que les partisans de Donald Trump venaient les chercher. Plus tard, ils finiront par entrer dans un Sénat vide.

Un symbole

Un policier noir, seul, face à un groupe d’émeutiers, tous blancs, et qui sauve les élus du peuple : un symbole et un héroïsme salués sur les réseaux sociaux, et dans les médias. Certains réclament une médaille pour Eugene Goodman. "Retenez son nom, il a sauvé des vies", écrit une journaliste de CNN. Père de famille, ancien militaire déployé en Irak, et donc officier de la police du Capitole, Eugene Goodman est désormais surnommé : "l’homme qui sauvé le Sénat".