États-Unis : quel bilan pour Joe Biden après un an à la Maison-Blanche ?

Il y a un an jour pour jour aux États-Unis, Joe Biden était élu à la Maison-Blanche. Douze mois plus tard, le président démocrate a du mal à concrétiser les espoirs placés en lui quand l'ombre de Donald Trump plane toujours sur la politique du pays. D'autant que son parti se retrouve fragilisé après la victoire du candidat Républicain au poste de gouverneur de Virginie. Une première élection test pour Joe Biden, dont le mandat avait pourtant bien commencé.

Si Donald Trump le disait trop vieux, trop endormi pour occuper la Maison-Blanche, le président américain, bientôt âgé de 79 ans, est hyperactif : santé, économie, climat, Joe Biden est sur tous les fronts. Au point d'invisibiliser sa vice-présidente Kamala Harris, pourtant populaire dans les rangs démocrates.

Des ambitions revues à la baisse

Après un premier semestre symbolisé par la réussite de la campagne vaccinale, la réalité a rattrapé Joe Biden cet été entre la reprise économique fragilisée par le variant Delta et la fin du conflit afghan marquée par le retour des Talibans au pouvoir. À cause des divisions de sa très courte majorité au Congrès, le président a également dû revoir ses ambitions à la baisse. Et ses deux grands projets de loi, sur les infrastructures et les dépenses sociales, sont toujours bloqués par deux sénateurs démocrates modérés.

La popularité de Joe Biden est désormais en chute libre avec 42% d’opinions favorables en octobre, soit 15 points de moins qu’en février. Et dans le même temps, Donald Trump a resserré son emprise sur le parti Républicain et les thèses complotistes gagnent du terrain : seuls 22% des électeurs conservateurs pensent que Joe Biden a été élu légitimement l’an dernier.