États-Unis : manifestations après la mort d'un jeune homme noir dans une fusillade avec la police

Appels au calme, couvre-feu, soldats de la Garde nationale : les autorités américaines ont renforcé la sécurité à Minneapolis pour empêcher la ville de s'embraser après la mort d'un jeune homme noir abattu par la police en plein procès du meurtre de George Floyd. "Les manifestations pacifiques sont compréhensibles" après la mort "tragique" de Daunte Wright, a commenté le président démocrate Joe Biden, en se disant conscient de "la colère, la douleur, la souffrance qui existent chez les personnes noires".

Un couvre-feu décrété à Minneapolis

Mais "il n'y a absolument aucune justification" aux violences, a-t-il ajouté en appelant la population de cette grande ville du nord des Etats-Unis à rester calme. Les maires des villes jumelles de Minneapolis et Saint-Paul ont déclaré l'état d'urgence et décrété un couvre-feu à partir de 19 heures pour empêcher tout débordement, après une nuit de manifestations émaillées de pillages et échauffourées.

Daunte Wright, un Afro-Américain de 20 ans, a été tué dimanche "par accident" alors qu'il circulait en voiture à Brooklyn Center, dans la banlieue de Minneapolis, a déclaré le chef de la police locale Tim Gannon lors d'une conférence de presse. Lors d'un banal contrôle de police, lié à des plaques d'immatriculation invalides, une agente a "sorti son arme à feu à la place de son Taser", un pistolet à impulsion électrique censé être non létal, a-t-il expliqué.

La policière placée en congé

Pour étayer ses propos, il a présenté l'enregistrement du drame par la caméra-piéton de la policière. Sur ces images, on voit des agents sortir le jeune homme de son véhicule et commencer à lui passer les menottes. Celui-ci oppose alors une résistance et se rassoit dans sa voiture. On entend la policière crier "taser, taser", pour signaler qu'elle va tirer. A la place, un coup de feu résonne. La policière, qui était "expérimentée" selon son chef, a été placée en congé. Son nom n'a pas encore été rendu public.

Ce drame a ravivé la colère à Minneapolis, qui avait connu plusieurs nuits d'émeutes après la mort de George Floyd, le 25 mai, sous le genou du policier blanc Derek Chauvin. Des manifestants sont à nouveau descendus dans les rues et des échauffourées nocturnes ont eu lieu autour du poste de police de Brooklyn Center. Une vingtaine de commerces ont également été vandalisés. Un nouvel appel à manifester, lundi soir, avait été lancé avant l'annonce du couvre-feu.

La puissante organisation de défense des droits civiques ACLU a estimé que la mort de Daunte Wright était un nouvel "exemple écoeurant de violences policières". Soulignant que 260 personnes sont mortes aux mains des forces de l'ordre depuis le début de l'année, elle a ajouté : "il est plus que temps d'agir avec des mesures concrètes".

Le match de NBA entre les Minnesota Timberwolves et les Brooklyn Nets reporté

Le match de saison régulière entre les Minnesota Timberwolves et les Brooklyn Nets prévu lundi soir à Minneapolis a été reporté, au lendemain de la mort d'un jeune homme noir lors de son interpellation dimanche près de la ville, a annoncé la NBA. "A la lumière des événements tragiques qui ont eu lieu hier dans la région de Minneapolis, la rencontre de ce lundi soir entre les Minnesota Timberwolves et les Brooklyn Nets a été reportée. Cette décision a été prise par la NBA en concertation avec les Wolves et les autorités locales", a déclaré l'instance dans un communiqué.