États-Unis : le fondateur d'un site de vente de drogues sur le «dark web» arrêté à New York

Un Taïwanais de 23 ans doit comparaître lundi à New York, accusé d'avoir permis la vente de plus de 100 millions de dollars de drogues illégales grâce à un site qu'il aurait fondé sur le "dark web", la partie clandestine d'internet. Rui-Siang Lin, aussi connu sous l'alias "Pharoah", a été arrêté à l'aéroport JFK de New York samedi, selon le ministère américain de la Justice.

Le jeune homme de 23 ans risque la prison à perpétuité

"Rui-Siang Lin est accusé d'être l'architecte d'Incognito, un projet du 'dark web' évalué à 100 millions de dollars visant au trafic de drogues létales vers les États-Unis et à travers le monde", a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland dans un communiqué.

Des centaines de kilos de cocaïne, de méthamphétamines, et autres drogues ont été vendues sur "Incognito Market" depuis son lancement en octobre 2020, assure le communiqué. Promettant l'anonymat, le site "permettait l'achat de drogues létales et de médicaments sous prescription frauduleuse à une échelle mondiale", a déclaré James Smith, haut responsable du FBI à New York. Les clients de "Incognito Market" étaient mis en relation sur le site avec les vendeurs réels de ces drogues et pouvaient composer leur panier à base d'héroïne, de cocaïne, de LSD, de MDMA, ou divers opiacés.

Les vendeurs payaient une commission de 5% de chaque vente à "Incognito Market" pour cette mise en relation, générant des millions de dollars de profits pour Rui-Siang Lin, selon le ministère américain de la Justice. Il encourt la prison à perpétuité.