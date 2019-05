États-Unis : l'animatrice Ellen DeGeneres confie avoir été agressée sexuellement par son beau-père à l'adolescence

La vedette américaine des talk-shows Ellen DeGeneres a été victime d'agressions sexuelles de la part de son beau-père lorsqu'elle était adolescente, a déclaré la comédienne, qui espère ainsi inciter les autres victimes à sortir de leur silence.

Des agressions alors que sa mère était malade

Les agressions sont survenues quand elle était âgée de 15 ou 16 ans, alors qu'on avait diagnostiqué un cancer du sein à sa mère et que celle-ci était absente de la maison, raconte Ellen DeGeneres dans un épisode d'une émission du célèbre David Letterman (My Next Guest Needs No Introduction) qui sera diffusé vendredi sur Netflix.

"Il m'a dit (...) qu'il lui avait senti une grosseur dans le sein [de sa mère] et qu'il devait palper mes seins", dit l'humoriste selon des extraits de l'entretien diffusés par les médias américains. "Enfin il m'a convaincue qu'il devait toucher mes seins, et puis il a essayé de le faire encore une fois. Puis, encore une autre fois, il a tenté de défoncer ma porte, et j'ai cassé la fenêtre pour m'enfuir car je savais ce qui allait arriver", a poursuivi la comédienne de 61 ans.

Des années de silence

Ellen DeGeneres a expliqué n'avoir pas parlé de ces agressions à l'époque pour "protéger" sa mère : "J'aurais dû me protéger moi. J'ai attendu quelques années avant de lui dire. Et quand je le lui ai dit, elle ne m'a pas crue et elle est restée avec lui pendant encore 18 ans." Selon elle, sa mère a fini par quitter son beau-père, aujourd'hui décédé, parce qu'il avait trop souvent changé sa version des faits sur ces agressions.

"C'est une histoire vraiment horrible, et la seule raison pour laquelle j'en parle si précisément c'est parce que je ne veux pas que d'autres filles laissent quelqu'un leur faire ça", a-t-elle expliqué à David Letterman. Ellen DeGeneres, qui a révélé son homosexualité en 1997, avait pour la première fois évoqué ces agressions sexuelles en 2005, tout en insistant sur le fait que cela n'avait pas influencé sa sexualité et qu'elle se sentait déjà lesbienne bien avant.