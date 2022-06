États-Unis : en faveur d'un meilleur contrôle des armes, un élu républicain renonce à se représenter

Quel âge minimum pour détenir un fusil automatique aux États-Unis ? Le Congrès s'écharpe encore sur le sujet, mais l'État de New York, lui, a tranché. Âge minimum à 21 ans pour acheter un fusil semi-automatique, limitation des chargeurs à grande capacité : après la tuerie raciste de Buffalo et le massacre d'Uvalde au Texas dans une école, l'État de New York a pris lundi une série de mesures pour restreindre l'accès aux armes à feu. Désormais, la limite d'âge s'applique dans seulement sept des 50 États américains, car le sujet est très clivant. Les sénateurs républicains et démocrates doivent encore négocier cette semaine et le chemin promet d'être long.

"Si vous vous éloignez de la ligne du parti, vous êtes anéanti"

En témoigne l'histoire de Chris Jacobs. Cet élu de la région de Buffalo a dû renoncer à briguer un nouveau mandat, parce qu'il est républicain et qu'il a pris position pour un meilleur contrôle des armes à feu. Une position diamétralement opposée à celle de son parti. Résultat, en une semaine, l'élu républicain a perdu un à un tous ses soutiens, tant au niveau local qu'au sein de la hiérarchie du parti. Son numéro de téléphone personnel a même été diffusé sur Internet par des militants pro-armes.

Chris Jacobs renonce à une nouvelle candidature et dresse un constat sans appel de la politique américaine. "Si vous vous éloignez de la ligne du parti, vous êtes anéanti", déplore-t-il. "Cette nécessité d'une fidélité à 100% n'est pas une bonne chose pour notre démocratie", assure-t-il encore.

Peur des pro-armes d'un détricotage du droit à se défendre

Élu d'une région rurale de l'État de New York, Chris Jacobs admet que ses électeurs possèdent des armes à feu. Mais il défend l'interdiction des fusils d'assaut et surtout l'arrêt de leur vente aux moins de 21 ans. "Ces jeunes de moins de 21 ans ne peuvent pas acheter de bières ou de cigarettes", rappelle-t-il. "Je crois qu'il est parfaitement raisonnable que l'âge limite, au moins pour ces armes très meurtrières, soit aussi de 21 ans."

L'histoire de Chris Jacobs illustre parfaitement la mentalité de l'électorat pro-armes, selon lequel la moindre concession aux démocrates serait en fait la première étape vers un détricotage total du droit à se défendre. D'après un récent sondage, 44% des républicains déclarent qu'il faut accepter les fusillades de masse comme une contrepartie de la vie dans une société libre.