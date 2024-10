États-Unis : en Arizona, Trump et Harris cherchent désespérément à convaincre les indécis

La course s'accélère. À une semaine de l'élection américaine, Kamala Harris et Donald Trump tentent chacun de convaincre les indécis, notamment dans les états les plus convoités des États-Unis, ceux que l'on appelle les Swings States. Avec des candidats au coude-à-coude dans les sondages, ces électeurs indécis peuvent faire la différence.

Ancienne républicaine devenue indécise

Denise Lewis habite un petit appartement dans une banlieue modeste de Scottsdale en Arizona. À 57 ans, elle s'occupe seule de son fils autiste et malgré plusieurs emplois et des semaines de travail qui comptent parfois 70 heures, elle a du mal à joindre les deux bouts.

"Je m'inquiète tous les jours d'avoir un toit sur ma tête. Je m'inquiète tous les jours de pouvoir mettre à manger sur la table et ça, toutes les nuits, ça m'empêche de dormir", confie-t-elle au micro d'Europe 1. Dans le salon, Denise lui expose sa collection de figurines de baseball. Une passion bien américaine pour cette ancienne républicaine fan inconditionnelle de Ronald Reagan et qui rejette catégoriquement Donald Trump.

Le choix de l'abstention ?

"Je pense que c'est un tyran, un narcissique et qu'il n'a absolument aucun respect pour la fonction présidentielle", assure-t-elle. Mais celle qui n'a voté pour aucun des candidats lors des deux dernières élections hésite également à choisir Kamala Harris.

"J'aimerais que la vice-présidente Harris arrête de répéter à quel point les plans de Trump sont horribles et qu'elle nous dise ce que, elle, va faire. Comment va-t-elle aider ma famille et les familles comme la mienne ?", poursuit-elle. Son choix reste donc encore en suspens, à seulement une semaine du scrutin.