Présidentielle américaine : à quelques jours de l'élection, 32 millions d'électeurs se sont déjà prononcés

À 8 jours de l’élection présidentielle américaine, les votes ont commencé dans certains États et 32 millions d’électeurs se sont déjà prononcés. Dernière ligne droite dans la présidentielle américaine, avec deux candidats toujours au coude-à-coude dans les sondages. Le vote est prévu le 5 novembre, mais les Américains de 47 États sur 50 peuvent déjà voter par correspondance ou même en personne.

Il y a quatre ans, en plein Covid-19, le vote à distance avait fait le plein. Cette année, les chiffres sont un peu en deçà, même si plus de 40 millions d’Américains ont déjà déposé ou envoyé leur bulletin. Des records de participations ont été battus dans les États clés de Géorgie ou de Caroline du Nord.

Le risque de fraude

Le résultat sera connu après la clôture des bureaux de vote le 5 novembre. Mais on sait déjà qu’environ 42% de ces votes anticipés viennent de démocrates, 40% de Républicains et 18% d’indépendants. Mais attention : aux États-Unis, quand on s’inscrit sur une liste électorale, on déclare son affiliation politique. Rien n’empêche ensuite un électeur inscrit comme Républicain de voter démocrate et vice-versa. Dans les deux camps, on pousse pour qu’un maximum de personnes vote avant la date fatidique. Même Donald Trump, qui s’est toujours montré très hostile à cette pratique, l’encourage désormais.

"Les Républicains doivent gagner. Et pour battre les Démocrates qui détruisent notre pays, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Que ce soit le vote anticipé, par correspondance ou en personne, nous protègerons le vote", a-t-il déclaré. Le vote anticipé est censé garantir un processus plus sûr. Mais de nombreuses rumeurs de tricheries, non-avérées, circulent déjà. Il y a bien eu quelques problèmes : la Pennsylvanie, qui devrait se jouer à quelques voix, a découvert environ 2.500 inscriptions électorales frauduleuses. La preuve pour les responsables des élections que les garde-fous anti-fraude fonctionnent correctement.