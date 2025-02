Bien que non élu, Elon Musk exerce une influence considérable sur les institutions américaines. Après s'être emparé de l'Agence pour le développement international, le milliardaire à la tête du DOGE se penche désormais sur le Trésor public américain.

Les bureaux du DOGE se trouvent à quelques pas de la Maison-Blanche, mais échappent aux règles des institutions. Elon Musk n'est ni élu ni ministre, il n'est donc pas contrôlé par le Congrès et a les mains libres. L'Agence pour le développement international a, par exemple, cessé ses programmes de santé sur ordre du milliardaire adoubé par le président américain Donald Trump.

"Un gaspillage vertigineux"

"C'est un mec très talentueux sur la gestion et les dépenses", a ainsi assuré Donald Trump. "Il a trouvé des montants horribles. Ils ont trouvé un gaspillage vertigineux. On peut probablement ajouter à cela de la fraude et des abus, mais Elon Musk ne peut pas et ne fera rien sans notre autorisation."

L'équipe de Musk, des ingénieurs âgés de 19 à 24 ans, s'est installée au Trésor public à la place des hauts fonctionnaires apolitiques virés. Ils contrôlent désormais le versement des 6.000 milliards de dollars de retraite, assurance maladie et salaires des fonctionnaires pour bloqCauer "toute transaction suspecte."

Des plaintes ont été déposées pour dénoncer l'accès aux données privées des Américains. Elles devraient finir leur parcours judiciaire à la Cour suprême... acquise à Donald Trump.