USA : les démocrates demandent une enquête sur le contrôle par Elon Musk du carnet de chèques de l'Etat

Des responsables démocrates au Sénat ont demandé mardi à l'organisme d'audit du Congrès américain d'enquêter sur la prise de contrôle par le milliardaire Elon Musk et ses équipes du système de paiements gouvernemental. Les sénateurs Elizabeth Warren et Ron Wyden ont demandé au Bureau de la responsabilité du gouvernement (GAO), l'organisme d'audit du Congrès, "d'enquêter sur la décision du secrétaire au Trésor Scott Bessent ayant permis à Elon Musk et d'autres employés de son 'Département à l'efficacité gouvernementale' d'accéder au sensible système de paiements du gouvernement", expliquent-ils dans un communiqué.

"Le GAO doit enquêter et déterminer qui a autorisé l'accès à ces systèmes"

Des collaborateurs d'Elon Musk, placé par Donald Trump à la tête d'un comité chargé de tailler dans les dépenses publiques, ont pris le contrôle du système de paiements du Trésor américain. Ce système gère les flux de fonds fédéraux, y compris 6.000 milliards de dollars destinés chaque année au fonds public de retraites, au programme d'assurance santé pour les seniors Medicare, aux salaires des fonctionnaires fédéraux et autres dépenses essentielles.

D'après le Washington Post, le nouveau secrétaire au Trésor Scott Bessent a donné sa bénédiction à cette prise de contrôle qui n'a été possible que lorsqu'un haut fonctionnaire a été placé en congé administratif après avoir refusé de donner les clés du système aux équipes d'Elon Musk. "Le GAO doit enquêter et déterminer qui a autorisé l'accès à ces systèmes, pourquoi et comment, et évaluer les conséquences pour la sécurité nationale et économique de la nation", écrivent les sénateurs.