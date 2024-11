Etats-Unis : comment Mar-a-lago est devenu le symbole du pouvoir de Donald Trump ?

Entre palmiers et eau turquoise, Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump située en Floride, est connue pour son luxe tapageur. Acquise en 1985 par le président américain, alors magnat de l’immobilier, le nouveau président élu des États-Unis, ouvre les portes de sa demeure à un cercle privé de 500 membres dont l'identité n'est pas dévoilée.

Après son arrivée au pouvoir, en 2016, le milliardaire new-yorkais a doublé les frais d’entrée qui atteindront la coquette somme de 700.000 dollars à la fin de son premier mandat. Les quatre dernières cartes de membre encore en vente valent aujourd’hui un million de dollars, auquel il faut ajouter 20.000 dollars de cotisation annuelle.

Haut-lieu du parti républicain

Aujourd'hui, la résidence est surtout devenue le lieu privilégié de l'exercice du pouvoir pour Donald Trump. D'après un article de la BBC, dès le lendemain de l'élection de Donald Trump, les hôtels situés autour de la demeure ont été pris d'assaut par tous ceux qui espèrent faire partie de l'équipe gouvernementale.

Le 5 novembre, lors de la fête d'élection de Donald Trump, le président argentin, Javier Milei, présent sur place, s'est lancé dans une danse. La veille, Donald Trump y donnait une conférence en compagnie d’Elon Musk, au son de la chanson "God Bless America". En février 2017, l'ancien Premier ministre japonais Shinzō Abe était à Mar-a-Lago lorsque la Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer du Japon.

L'opulente maison accueille également les rencontres du Parti républicain. Le think tank ultra-conservateur America First Policy Institute, fondé en 2021 par des anciens de la Maison-Blanche sous Trump, y organise des conférences, rapporte le journal Le Monde. Le New York Times, rapporte que près de 60 responsables politiques républicains ont visité Mar-a-Lago ces quatre dernières années pour s'attirer les faveurs de Donald Trump.

Une résidence coûteuse

La résidence est également source de controverses pour le président américain. Ainsi, d'après Politico, chaque déplacement de Trump sur place coûte trois millions de dollars. Ce coût s'explique par le transfert des opérations présidentielles dans la résidence. À chaque déplacement de Donald Trump a Mar-a-lago, l'espace aérien doit être fermé et les routes bloquées pour des raisons de sécurité. Environ 200 vols restent cloués au sol chaque jour où Trump se trouve à Mar-a-Lago.

À l’été 2022, une perquisition du FBI dans Mar-a-Lago a révélé que Donald Trump y entreposait des documents confidentiels liés à la sécurité des États-Unis et à ses infrastructures nucléaires. Le président américain avait alors été mis en examen pour "rétention d’informations classifiées".