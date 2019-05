États-Unis : arrestation d'un sympathisant du Hamas qui menaçait de faire sauter la Trump Tower

Un jeune homme qui menaçait de faire sauter la Trump Tower et le consulat d'Israël à New York a été arrêté mercredi dans le New Jersey, a indiqué le procureur fédéral de cet État voisin de New York.

Les enquêteurs affirment avoir retrouvé toute une série de messages menaçants sur les réseaux sociaux mis en ligne par Jonathan Xie, 20 ans, sympathisant des brigades al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza.

Il aurait envoyé de l'argent à une organisation terroriste

Jonathan Xie, originaire de Basking Ridge, communauté aisée du New Jersey, a été mis en examen pour deux chefs d'accusation pour tentative de soutien matériel à un groupe terroriste - passibles de 20 ans de prison chacun - faux témoignage, et menace inter-État.

"La menace émanant d'extrémistes violents, auto-radicalisés aux États-Unis, reste persistante", a souligné le procureur Craig Carpenito dans un communiqué. "Si la plupart des Américains connaissent l'État islamique, nous prenons au sérieux ceux qui aident toute organisation terroriste reconnue". Jonathan Xie aurait ainsi envoyé 100 dollars en décembre dernier à un membre présumé des brigades al-Qassam, et s'en serait vanté sur Instagram, tout en soulignant "je sais que c'est illégal".

Des menaces d'attentats sur les réseaux sociaux

En février, il disait vouloir s'engager dans l'armée américaine "pour apprendre à tuer". En avril, il aurait posté sur Instagram des photos de la Trump Tower superposées à un message où il disait vouloir y poser une bombe. Sur une photo, il demandait, "Faut-il faire sauter la Trump Tower ?", proposant de répondre oui ou non à la question, un mini-sondage accompagné d'un emoji de bombe. En avril toujours, également sur Instagram, il arborait un drapeau du Hamas et une arme et affirmait vouloir aller à "un défilé pro-Israël" et vouloir y "tuer tout le monde", toujours selon le procureur.