Est de la RDC : «faites taire les armes», lance le chef de l'ONU

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a lancé ce jeudi "faites taire les armes, arrêtez l'escalade" dans l'est de la République démocratique du Congo. Il doit se rendre la semaine prochaine à une réunion de l'Union africaine à Addis Abeba, en Ethiopie, sur le risque d'une propagation du conflit.

"Faites taire les armes, arrêtez l'escalade" dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a lancé jeudi le secrétaire général de l'ONU en s'inquiétant une nouvelle fois du risque que le conflit se propage à la région entière. "Nous sommes à un moment critique et il est temps de s'unir pour la paix", a déclaré Antonio Guterres à la presse.

Avant de se rendre la semaine prochaine à une réunion de l'Union africaine à Addis Abeba, en Ethiopie, sur cette question, "mon message est clair : faites taire les armes, arrêtez l'escalade. Respectez la souveraineté et l'intégrité territoriale" de la RDC, a-t-il ajouté. "Il n'y a pas de solution militaire."

Le M23 veut "libérer tout le Congo"

Après s'être emparés la semaine dernière de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, le groupe armé M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud-Kivu et conquis la cité minière de Nyabibwe à environ 100 km du chef-lieu Bukavu et 70km de son aéroport.

Rompant le cessez-le-feu qu'il avait lui-même décrété, le M23 a d'autre part assuré jeudi vouloir "libérer tout le Congo", au moment où les forces congolaises sont acculées par l'avancée du groupe armé et ses alliés rwandais. "Le conflit continue de faire rage au Sud-Kivu et risque de se propager à toute la région", a insisté Antonio Guterres.

Il s'est d'autre part inquiété de la situation humanitaire "dangereuse à Goma et autour". "Des centaines de milliers de personnes sont en train de se déplacer, alors que des sites accueillant des déplacés au nord de la ville ont été pillés, détruits ou abandonnés", a-t-il noté, décrivant également un système de santé "submergé" et d'autres services "très limités" notamment l'eau, l'électricité, ou internet.

"Nous avons d'innombrables informations faisant état de violations des droits humains, notamment des violences sexuelles et basées sur le genre, des recrutement forcé, des perturbations de l'aide vitale", a-t-il ajouté.