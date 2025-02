RDC : «Cessez-le-feu» humanitaire du M23 avant un sommet avec les présidents Tshisekedi et Kagame

RDC : «Cessez-le-feu» humanitaire du M23 avant un sommet avec les présidents Tshisekedi et Kagame AFP / © Phill Magakoe / AFP

Une trêve des plus fragiles a été instaurée en République démocratique du Congo, en proie à de violents affrontements depuis des mois, conduisant à la mort de près d'un millier de civils. Plusieurs milliers d'autres ont été déplacées et blessés, tandis que les forces rwandaises et la milice M23 stagnent à Goma.