Espagnols et Portugais attendent avec impatience le plafonnement des prix de l'électricité

Les factures d'électricité flambent et affolent les Espagnols et les Portugais. L'augmentation des prix, déjà largement amorcée en 2021 (+41% sur cette année en Espagne), s'est poursuivie depuis le début de l'année 2022. Pour de nombreux consommateurs comme Maria Luisa, l'heure est à la vigilance. "Je fais tourner la machine à laver qu'une fois par semaine", explique-t-elle, afin de maîtriser son budget. "Mais, je paie généralement autour de 70 euros par mois. Je me prive un peu pour ne pas avoir à payer 100 euros par mois", reconnaît-elle.

L'annonce du plafonnement des prix négociés par le gouvernement, qui doit permettre aux factures de baisser de 25 à 30%, est attendue par Maria Luisa. "Mais cette baisse n'interviendra sur notre facture qu'au mois de juin. Ce sont ceux qui nous gouvernent qui décident. Et nous, on peut juste payer et se taire", regrette-t-elle.

"Le problème c'est que, tout a augmenté"

Dans le village, la hausse des prix de l'énergie touche aussi les professionnels comme Javier, qui possède une scierie. "On attend. Sur notre facture, on ne le voit pas encore", souligne-t-il. Et de poursuivre : "L'électricité ce n'est pas le plus gros coût de notre entreprise. C'est important, mais ce n'est pas le plus représentatif. Le problème c'est que, tout a augmenté. C'est le gasoil pour le transport, etc… C'est toute une chaîne qui suit", explique Javier.

Car en Espagne, l'État a déjà accordé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant. Une mesure adoptée en France également, mais qui est passée quasiment inaperçue de l'autre côté des Pyrénées, le prix du pétrole ayant continué sa hausse. Alors comme Javier, beaucoup d'Espagnols et de Portugais restent prudents avant de se réjouir de cette baisse de 30% du prix de l'électricité, sur laquelle table le gouvernement.