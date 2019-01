Enquête russe : un proche de Trump, Roger Stone, inculpé et arrêté

Roger Stone, ami de longue date et conseiller informel de Donald Trump, a été arrêté vendredi et inculpé dans l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne présidentielle du candidat milliardaire Trump en 2016 et la Russie, a indiqué le bureau du procureur spécial Robert Mueller.

Roger Stone a été inculpé de sept chefs d'accusation, dont ceux de fausse déclaration, de subornation de témoin et d'obstruction à une procédure officielle, ont déclaré les équipes du procureur chargé de l'enquête russe. Roger Stone, 66 ans, a été arrêté tôt vendredi matin à Fort Lauderdale en Floride, "à la suite d'une inculpation par un grand jury fédéral le 24 janvier 2019". Le porte-parole de Robert Mueller a également indiqué que Roger Stone serait présenté à un juge de Floride à 11 heures (17h, heures françaises) vendredi.

Des investigations qui ont abouti à plusieurs inculpations. Roger Stone était membre de l'équipe de campagne de Donald Trump "jusqu'à ou autour d'août 2015 et a maintenu un contact régulier et soutenu publiquement la campagne Trump jusqu'à l'élection de 2016", selon un document de justice. Le procureur spécial Robert Mueller tente de déterminer depuis plus d'un an et demi s'il y a eu collusion ou coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou en 2016. Jusqu'ici, les investigations tentaculaires supervisées par Robert Mueller ont abouti à plusieurs inculpations, dont plusieurs proches de Donald Trump.