Fox News versera 787,5 millions de dollars à l'entreprise qui la poursuivait pour diffamation

La chaîne américaine Fox News paiera 787,5 millions de dollars à l'entreprise de machines de vote électronique Dominion, après un accord de dernière minute mardi qui lui évite un procès embarrassant sur sa couverture de l'élection présidentielle de 2020. "Nous sommes heureux d'être parvenus à un règlement de notre différend avec Dominion Voting Systems", a déclaré dans un communiqué la chaîne préférée des conservateurs américains, peu après l'annonce d'un accord entre les parties par le juge qui devait présider le procès, devant une cour supérieure de l'Etat du Delaware.

La chaîne a aussi dit "prendre acte d'une décision de la cour jugeant fausses certaines affirmations concernant Dominion", alors que le juge avait déclaré dans une ordonnance du 31 mars qu'il était "clair comme de l'eau de roche qu'aucune affirmation sur Dominion lors de l'élection de 2020 (n'était) vraie". "Les mensonges ont des conséquences", a assuré de son côté l'avocat de la société Dominion, Justin Nelson, en annonçant le montant que Fox News a accepté de verser: 787,5 millions de dollars. L'entreprise qu'il défend réclamait au départ 1,6 milliard de dollars.

Cet accord évite à la perle de l'empire médiatique de Ruper Murdoch de subir "le procès en diffamation du siècle" comme l'a qualifié le New York Times. Et à Rupert Murdoch, 92 ans, la perspective de devoir peut-être témoigner à la barre. Avant même les débats, la procédure avait donné lieu à un déballage embarrassant pour Fox News, avec la publication d'échanges de courriels ou de SMS montrant que des vedettes de la chaîne, et même Rupert Murdoch, ne croyaient guère, en novembre 2020, au scénario d'une élection truquée, pendant que les accusations faisaient florès à l'antenne.

Le procès était très attendu aux Etats-Unis, où il était vu comme un test pour les limites de la liberté d'expression, garantie par le premier amendement de la Constitution, tout autant que pour la lutte contre la désinformation. La sélection du jury avait pris fin mardi et les débats devaient commencer dans la foulée.

Bête noire de la garde rapprochée de Donald Trump

"Dominion", dont les machines fonctionnaient dans 28 Etats pendant la présidentielle remportée par Joe Biden, était la bête noire de la garde rapprochée de Donald Trump, qui l'accusait à longueur d'antenne et sans preuve d'avoir servi à truquer le scrutin. Nombre d'électeurs de Donald Trump croient encore aujourd'hui que l'élection leur a été volée, et le paroxysme de cette contestation a été atteint le 6 janvier 2021, quand des milliers de ses partisans ont attaqué le Capitole, coeur de la démocratie américaine, pour bloquer la certification des résultats du scrutin de novembre 2020.

Si le dossier judiciaire était jugé solide, l'entreprise devait encore établir une volonté délibérée de mentir chez Fox News et le jury devait se prononcer à l'unanimité pour une condamnation. Incontournable dans le camp conservateur mais régulièrement accusée de se faire l'écho de théories conspirationnistes, Fox News jouait gros et voulait faire du procès un cas emblématique de la liberté de la presse. Pour la chaîne, il était légitime de donner la parole au camp Trump quand il contestait le vote et "essentiel pour la recherche de la vérité" de laisser s'exprimer toutes les parties.

Sélection tronquée et biaisée des messages

Mais Dominion s'appuyait sur les discussions internes pour soutenir que Fox News mentait à dessein, pour ne pas perdre ses téléspectateurs acquis à Donald Trump. Un "truc vraiment fou. Et dommageable", écrivait ainsi le 19 novembre 2020 à propos des accusations trumpistes le grand patron, Rupert Murdoch, à la patronne de Fox News, Suzanne Scott. "Il faut la virer", disait aussi l'une des vedettes de la chaîne, Tucker Carlson, en parlant d'un tweet d'une journaliste de la chaîne balayant les accusations de fraude. "Cela nuit considérablement à l'entreprise. Le cours de l'action est en baisse. Ce n'est pas une blague", ajoutait-il. Fox News accusait Dominion d'avoir procédé à une sélection tronquée et biaisée des messages.